تحولت بوابة قلعة «سمنان» الاثر الوحيد المتبقي من القلعة التاريخية الى احد أبرز معالم محافظة «سمنان» الايرانية في الوقت الحالي.

ارتسمت ضمن هذه القلعة، الحكاية الرمزية لمعركة رستم (اشهر شخصية في كتاب الشاهنامة الشاعر الايراني الفردوسي) مع الشيطان الأبيض، وكأنها تكرر المعركة الرمزية لرستم والشيطان على طول السنين الطويلة لتاريخ هذه القلعة، وتشد انظار وعقول المارة كل يوم عند النظر اليها.

ويتألف مبنى حكومة «سمنان» والذي يطلق عليه اسم قلعة حكومة «سمنان» من مجموعة أبنية كبيرة واماكن ضرورية لادراة المدينة، تم بناءها في عهد حكومة «حاجي بهمن ميرزا بهاء الدولة» نجل الملك «فتح علي القاجاري».

ومن العناصر التي تعطي القلعة طابعها التاريخي مبنى البرقيات، منازل الحرس، خزان الماء وحمام الحسينية، بالاضافة الى وجود غرف للحراس داخل الجدران الضخمة والسميكة للقلعة.

وفي عام 1284 هجري عندما كان يمر الملك القاجاري «ناصر الدين» من مدينة مشهد المقدسة لاول مرة عبر من ولاية «قومس» أو «سمنان» اقام مدة ثلاثة ايام في مبنى قلعة حكومة «سمنان».

وفي ذلك الوقت كان المبنى مؤلفا من 12 برجا بالاضافة الى عمارات وأبنية مختلفة، ولكن لم تكن البوابة الشمالية للقلعة قد بنيت حينها، وربما في تلك الزيارة اعطي امر بناء البوابة لحكام «سمنان» في ذلك الوقت.

وتم الانتهاء من بناء البوابة عام 1302 هجري في عهد حكومة «انوشيروان ميرزا ضياء الدولة» نجل «محمد رحيم ميرزا» الابن العاشر لـ«عباس ميرزا» نائب السلطنة الذي كان حاكم «قومس» بين عامي 1300-1305هجري والدليل على ذلك أنه في الزيارة الثانية للملك الى مشهد المقدسة تشاهد الصور التوضيحية المتبقية مشاهد رائعة للبوابة الشمالية للقلعة.

* البوابة الشمالية لقلعة «سمنان»

وتعد البوابة الشمالية لقعلة «سمنان» الاثر الوحيد المتبقي من مبنى الحكومة القديم للمدينة، والتي بقيت في العهد البهلوي الاول خلال انشاء وتعريض الطرق وبناء الابنية الجديدة، لكن بالنسبة للبوابة الجنوبية فلم يبقى الا عدد من الصور التذكارية لحقبة القاجاريين.

* الديكور والهندسة المعمارية لبوابة قلعة «سمنان»

لهذه البوابة واجهتين شمالية وجنوبية، في الواجهة الجنوبية هناك غرفتان مواجهتان لبعضهما البعض، ممران صغيران، ايوانات امام الغرف بالاضافة الى مدخل رئيسي للدخول، الواجهة الرئيسية لهذا القسم مصنوعة من الطوب والممر الرئيسي مربع الشكل ينتهي الى قبة منخفضة العتبة محمولة على اقواس معمارية.

ومن الأمور المميزة في الواجهة الجنوبية هي النقوش المكتوبة بشكل نصف دائرة أعلى المدخل الرئيسي كتبت بخط النستعليق، ونص هذه النقوش كالتالي:

سلطان ابن السلطان صاحب قران، «ناصر الدين شاه قاجار» 1302.

ابعاد هذه البلاطات (15 × 15) ومرتبة في 11 صفا.

وتلاحظ الواجهة الشمالية للبوابة من حيث استخدام زخرفات القيشاني الملون بسبعة الوان والمنارات المزخرفة، ويزيد استخدام النقوش الهندسية والاسطورية في هذه الواجهة من أهميتها كبوابة الدخول للمدينة.

ومن زخرفات القيشاني الاخرى الموجودة في الواجهة الشمالية نقوش لقادة قاجاريين ولأسد الشمس، بالاضافة الى وجود نقوش متتالية في أعلى حائط البوابة مكتوبة بخط النستعليق باللون الابيض على ارضية زرقاء ويلاحظ بين سطورها تصميم فني لزهرة واوراقها.