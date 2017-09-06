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رقم الخبر: 202255 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إیران تصدر منتجاتها النانویة إلی الدول الأوروبیة

إیران تصدر منتجاتها النانویة إلی الدول الأوروبیة

أعلنت لجنة تقنیة النانو فی تقریر أصدرته عن تصدیر المنتجات النانویة الإیرانیة إلی مختلف دول العالم فی القارات الآسیویة والأوروبیة‌ والأمریکیة.

وأکد التقریر علی أن إیران تصدر منتجاتها النانویة فی قطاعات الأقمشة والملابس والنقل والسیارات إلی الدول الأوروبیة نظیر بریطانیا وروسیا واسبانیا وایطالیا وألمانیا وترکیا.

کما یستورد کل من سلطنة عمان والبحرین والعراق والإمارات وباکستان وترکمانستان وافغانستان وطاجیکستان واوزبکستان المنتجات النانویة الإیرانیة.

ودولة البرازیل هی الدولة الوحیدة فی القارة الأمریکیة التی تستورد المنتجات النانویة الإیرانیة بقیمة تصل إلی 500 ألف دولار فی قطاعات الطاقة والنفط والصناعات المتعلقة وزیت الدیزل.

وقد أعلن مدیر مجموعة الترویج الصناعي لهیئة تطویر التقنیة النانویة أن حجم سوق التقنیات النانویة إرتفع من 79 إلی 309 ملیارات تومان (العملة الإيرانية) قائلا ان المنتجات النانویة المحلیة تصدر حالیا إلی 21 بلدا .

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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