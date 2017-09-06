وأکد التقریر علی أن إیران تصدر منتجاتها النانویة فی قطاعات الأقمشة والملابس والنقل والسیارات إلی الدول الأوروبیة نظیر بریطانیا وروسیا واسبانیا وایطالیا وألمانیا وترکیا.

کما یستورد کل من سلطنة عمان والبحرین والعراق والإمارات وباکستان وترکمانستان وافغانستان وطاجیکستان واوزبکستان المنتجات النانویة الإیرانیة.

ودولة البرازیل هی الدولة الوحیدة فی القارة الأمریکیة التی تستورد المنتجات النانویة الإیرانیة بقیمة تصل إلی 500 ألف دولار فی قطاعات الطاقة والنفط والصناعات المتعلقة وزیت الدیزل.

وقد أعلن مدیر مجموعة الترویج الصناعي لهیئة تطویر التقنیة النانویة أن حجم سوق التقنیات النانویة إرتفع من 79 إلی 309 ملیارات تومان (العملة الإيرانية) قائلا ان المنتجات النانویة المحلیة تصدر حالیا إلی 21 بلدا .