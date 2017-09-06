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رقم الخبر: 202254 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:10 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران تعزز تعاونها مع جامعات إقلیم کردستان العراق

إيران تعزز تعاونها مع جامعات إقلیم کردستان العراق

أکد رئیس جامعة «کردستان» غربی إيران علی إستعداد الجامعة لقبول طلبة من جامعات إقلیم کردستان العراق وفقا لمذکرات تفاهم موقعة بین الجانبین.

وقال «فردین اخلاقیان»  في إجتماع عقده مع أعضاء الهیئة العلمیة لجامعة رابرین في قضاء رانية بمحافظة السليمانية  والهیئة الرئاسیة لجامعة کردستان ان کردستان إيران والعراق بحاجة إلی تطویر العلاقات الثنائیة وتحدیدا في المجالات العلمیة في إطار التمتع بالثقافات المشترکة وینبغي إستخدام قدرات الجانبین للمساعدة علی النمو الکمي والنوعي للعلوم المختلفة.

وأضاف اخلاقیان أن جامعة کردستان تستعد لقبول طلبة جامعات إقلیم کردستان العراق ووفرت التسهیلات الخاصة والمرافق الترفیهیة للطلاب الأجانب قائلا ان الجامعة تدعم المشاریع المشترکة بین أساتذة جامعات إيران والإقلیم وتحدیدا المشاریع البحثیة.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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