  • الأربعاء ١٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202252 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:07 الاقسام: اجتماعيات  
اسكات جزء من «الأصوات» الداخلية لانفصام الشخصية!

اسكات جزء من «الأصوات» الداخلية لانفصام الشخصية!

حدد باحثون منطقة في الدماغ تصدر منها "الأصوات" الداخلية التي يسمعها المرضى المصابون بانفصام الشخصية وتمكنوا من اسكات جزء منها بواسطة علاج قائم على النبضات المغناطيسية، بحسب دراسة عُرضت نتائجها يوم الثلاثاء.

وشعر أكثر من ثلث المرضى الذين عولجوا بالنبضات المغناطيسية في إطار تجربة سريرية بتحسن «ملحوظ» من هذه الهلوسات السمعية، وفق البيان الصادر عن الباحثين.

وأجرى فريق من الباحثين الفرنسيين هذه التجربة التي شملت 26 مريضا تلقوا تحفيزا مغناطيسيا للدماغ و33 آخر حصلوا على دواء وهمي.

وقالت الباحثة في المركز الاستشفائي الجامعي صونيا دلفوس في كان والقيمة الرئيسية على هذه الأبحاث «إنها أول دراسة خاضعة للمراقبة (بين علاج فعلي وآخر وهمي) تظهر تحسنا عند المرضى من خلال استهداف منطقة خاصة من الدماغ واستخدام التحفيز عالي الوتيرة».

وبعد أسبوعين من العلاج بهذه التقنية، كشف 35 % من المرضى عن تحسن «ملحوظ». وبالرغم من هذا التقدم، «لا يزال الطريق طويلا» قبل البت في فاعلية هذا العلاج على المدى الطويل.

وعرضت نتائج هذه التجربة خلال الدورة الثلاثين من المجمع الأوروبي لعلم الأدوية النفسية والعصبية (اي سي ان بي) التي انعقدت في باريس. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يطال انفصام الشخصية أكثر من 21 مليون شخص في العالم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1071 sec