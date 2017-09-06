أحرز البديل بوبي وود هدفا متأخرا ليمنح الولايات المتحدة تعادلا ثمينا 1-1 مع هندوراس في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في سان بيدرو سولا ليل الثلاثاء.

وتقدمت هندوراس في الشوط الأول بهدف جيد سجله لاعب الوسط رومي كيوتو ليحصل أصحاب الأرض على فرصة انتزاع النقاط الثلاث أمام جمهور متحمس في أجواء رطبة بالاستاد الاولمبي.

لكن المهاجم وود وضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 85 بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء عقب تصدي حارس هندوراس لويس لوبيز لركلة حرة.

وبهذه النتيجة تملك كل من الولايات المتحدة وهندوراس تسع نقاط بعد ثماني مباريات في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ويتأخر الفريقان وراء بنما التي تقدمت للمركز الثالث بفوزها 3-صفر على ترينيداد وتوباجو ليل الثلاثاء.