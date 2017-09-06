  • الأربعاء ١٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202250 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:06 الاقسام: رياضة  
كونتي يخطط للرحيل عن تشيلسي

كونتي يخطط للرحيل عن تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تخطيط الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي حامل لقب البريمييرليج، للرحيل عن البلوز.

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سيتشاريني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "مؤشرات استمرار كونتي الموسم المقبل ضعيفة جدًا، نظرًا لوجود اهتمام كبير بكونتي من قبل كبار الأندية في إيطاليا".

وأضاف: "برشلونة قد يهتم أيضًا به حال قرر الرحيل".

ويحظى كونتي باهتمام كبير من قبل قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، إيه سي ميلان وإنتر ميلان، لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن العلاقة بين كونتي وإدارة تشيلسي خلال الفترة الحالية ليست في أفضل حال، بسبب ما حدث في سوق الانتقالات، وفشل الإدارة في تلبية رغبات كونتي بضم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي انتقل إلى مانشستر يونايتد وأيضًا الهولندي فيرجيل فان ديك، وأليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويتر للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0625 sec