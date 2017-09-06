كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تخطيط الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي حامل لقب البريمييرليج، للرحيل عن البلوز.

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سيتشاريني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "مؤشرات استمرار كونتي الموسم المقبل ضعيفة جدًا، نظرًا لوجود اهتمام كبير بكونتي من قبل كبار الأندية في إيطاليا".

وأضاف: "برشلونة قد يهتم أيضًا به حال قرر الرحيل".

ويحظى كونتي باهتمام كبير من قبل قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، إيه سي ميلان وإنتر ميلان، لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن العلاقة بين كونتي وإدارة تشيلسي خلال الفترة الحالية ليست في أفضل حال، بسبب ما حدث في سوق الانتقالات، وفشل الإدارة في تلبية رغبات كونتي بضم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي انتقل إلى مانشستر يونايتد وأيضًا الهولندي فيرجيل فان ديك، وأليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.