تأهَّل المنتخب السلوفيني لكرة السلة لثمن نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه الساحق (102- 75) الثلاثاء على نظيره الأيسلندي بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما حق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.

وودَّع المنتخب الأيسلندي البطولة، رسميًا بعدما مُني بالهزيمة الرابعة على التوالي حيث يقبع في قاع المجموعة برصيد 4 نقاط، وفقد الأمل في التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراته الباقية أمام نظيره الفنلندي.

كما واصل المنتخب الليتواني انطلاقته الرائعة وحجز مقعده في الدور الثاني بفوزه الكبير (94-62)، بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.