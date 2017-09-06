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رقم الخبر: 202249 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:06 الاقسام: رياضة  
تأهل سلوفينيا وليتوانيا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا للسلة

تأهل سلوفينيا وليتوانيا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا للسلة

تأهَّل المنتخب السلوفيني لكرة السلة لثمن نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه الساحق (102- 75) الثلاثاء على نظيره الأيسلندي بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما حق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.

وودَّع المنتخب الأيسلندي البطولة، رسميًا بعدما مُني بالهزيمة الرابعة على التوالي حيث يقبع في قاع المجموعة برصيد 4 نقاط، وفقد الأمل في التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراته الباقية أمام نظيره الفنلندي.

كما واصل المنتخب الليتواني انطلاقته الرائعة وحجز مقعده في الدور الثاني بفوزه الكبير (94-62)، بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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