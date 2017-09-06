حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يتوقف رصيد أوغندا عند 7 نقاط، في المركز الثاني.

أحرز هدف المنتخب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الدقيقة السادسة من خلال تمريرة بينية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء.

وفيما يلي نتائج القارة السمراء للجولة الرابعة من التصفيات:

الكونجو 1 – غانا 5

جنوب افريقيا 1 – كاب فيردي 2

ساحل العاج 1 – الجابون 2

جمهورية الكونجو 2 – تونس 2

بوركينا فاسو 2 – السنغال 2

مالي صفر – المغرب صفر

الجزائر صفر – زامبيا 1