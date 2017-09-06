  • الأربعاء ١٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202247 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:05 الاقسام: رياضة  
تركيا تجدد آمالها في الوصول لمونديال روسيا بالفوز على كرواتيا

تركيا تجدد آمالها في الوصول لمونديال روسيا بالفوز على كرواتيا

جدد المنتخب التركي آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بفوزه على ضيفه الكرواتي «1-0»، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية.

ويدين المنتخب التركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جينك توسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن المنتخب الكرواتي المتصدر.

هذا وكانت نتائج المباريات المتبقية كالاتي:

ايسلندا 2 – اوكرانيا صفر

النمسا 1 – جورجيا 1

مولدوفا صفر – ويلز 2

ايرلندا صفر – صربيا 1

مقدونيا 1 – البانيا 1

ايطاليا 1 – الكيان الصهيوني صفر

لينشتاين صفر – اسبانيا 8

كوسوفو صفر – فنلندا 1

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0648 sec