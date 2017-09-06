|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 202247
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 14:05
|الاقسام: رياضة
|
تركيا تجدد آمالها في الوصول لمونديال روسيا بالفوز على كرواتيا
جدد المنتخب التركي آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بفوزه على ضيفه الكرواتي «1-0»، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية.
ويدين المنتخب التركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جينك توسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.
ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن المنتخب الكرواتي المتصدر.
هذا وكانت نتائج المباريات المتبقية كالاتي:
ايسلندا 2 – اوكرانيا صفر
النمسا 1 – جورجيا 1
مولدوفا صفر – ويلز 2
ايرلندا صفر – صربيا 1
مقدونيا 1 – البانيا 1
ايطاليا 1 – الكيان الصهيوني صفر
لينشتاين صفر – اسبانيا 8
كوسوفو صفر – فنلندا 1
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر