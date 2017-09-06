تركيا تجدد آمالها في الوصول لمونديال روسيا بالفوز على كرواتيا جدد المنتخب التركي آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بفوزه على ضيفه الكرواتي «1-0»، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية.