تعادل منتخبا كولومبيا والبرازيل 1-1 في الجولة الـ16، من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال روسيا 2018، ليكسر "لوس كافيتيروس" سلسلة من 9 انتصارات متتالية للسيليساو.

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، بحيث أصبح لدى البرازيل 37 نقطة تحافظ بها على الصدارة، وتلاحقها في الوصافة كولومبيا بـ26 نقطة، مؤقتا لحين استكمال باقي مباريات الجولة.

تقدمت البرازيل أولا (ق45) بهدف رائع من ويليان الذي وجه تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع الحارس ديفيد أوسبينا التصدي لها لتعانق شباكه.

لكن راداميل فالكاو أدرك التعادل لأصحاب الأرض من رأسية جميلة محولا كرة زميله سانتياجو أرياس من الجبهة اليمنى إلى داخل المرمى البرازيلي.

من جهة ثانية عوضت الأرجنتين تأخرها لتتعادل 1-1 مع فنزويلا ليل الثلاثاء لكن عدم قدرتها على نيل ما كان من المفترض أن تكون ثلاث نقاط سهلة يعني أن أمامها الكثير من العمل حتى تضمن مكانها في كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بكل مبارياته الست السابقة في التصفيات ضد فنزويلا وكان من المتوقع أن يكرر ذلك ضد الفريق الذي يتذيل الترتيب ولم يحقق أي انتصار في عشر مباريات.

وبقيت الأرجنتين في المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية قبل جولتين على النهاية بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى التي تؤهل مباشرة للنهائيات.

وكانت النتائج للمباريات الاخرى كالتالي:

بوليفيا 1 – تشيلي صفر

الاكوادور 1 – بيرو 2

باراغواي 1 – اوروغواي 2