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رقم الخبر: 202245 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:04 الاقسام: رياضة  
منتخب أساطير العالم يصل البصرة الخميس

منتخب أساطير العالم يصل البصرة الخميس

يصل مساء الخميس إلى مدينة البصرة، منتخب أساطير العالم لخوض مباراة احتفالية أمام نجوم العراق السبت المقبل، بملعب المدينة الرياضية "جذع النخلة"، في البصرة.

وقال أحمد الموسوي، مدير قسم العلاقات العامة بوزارة الشباب والرياضة العراقية، في تصريحات: "من المنتظر أن يصل منتخب أساطير العالم مساء  الخميس للبصرة، تحضيرًا لمباراة احتفالية، أمام نجوم الكرة العراقية، وبالتنسيق مع شركة تواصل الإماراتية".

وأضاف "تأكيدات المشاركة في المباراة، أتت من نجوم كبار ضمتهم القائمة أمثال أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز، وإنتر ميلان خافيير زانتي، ولاعبين آخرين أمثال سلجادو، وماتيرازي، وإدجار ديفيدز، ويورك، والحارس الفرنسي بارتيز".

وأشار إلى أنَّ "المباراة ستعكس للجميع قدرة العراق على احتضان البطولات وتنظيم المباريات الرسمية، وتواجد نجوم العالم بمدينة البصرة، سيكون دليلًا قاطعًا على أحقية العراق، برفع الحظر عن ملاعبه في الفترة المقبلة".

يذكر أنَّ "الاتحاد الدولي، أصدر قرار بوقت سابق برفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية، ولمدة 3 أشهر لفترة تجريبية، والسماح له بإقامة المباريات التجريبية".

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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