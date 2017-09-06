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رقم الخبر: 202244 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 14:03 الاقسام: رياضة  
فلسطين تفوز على بوتان وتتصدر
في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

فلسطين تفوز على بوتان وتتصدر

فاز المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم االثلاثاء على منتخب بوتان، ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، التي ستقام في الامارات عام 2019 بالنتيجة 2/ صفر في اللقاء الذي جرى عصر الثلاثاء في بوتان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الوطني الى 9 نقاط بعد فوزه على منتخبات المالديف، وعُمان، وبوتان، ليتصدر مجموعته، فيما يحتل المركز الثاني منتخب عمان برصيد 6 نقاط بعد تغلبه على منتخب المالديف بخماسية نظيفة، وفي المركز الثالث منتخب بوتان برصيد 3 نقاط فيما يحل رابعا المنتخب المالديفي بدون نقاط.

وفيما يلي بقية نتائج المرحلة للمنتخبات الاسيوية:

كوريا ش 2 – لبنان 2

النيبال 1 – طاجيكستان 2

سنغافورة 1 – تركمنستان 1

ماكاو صفر – الهند 2

كمبوديا 1 – قيتنام 2

الفلبين 2 – اليمن 2

ماليزيا 1 – هونغ كونغ 1

البحرين 5 – تايوان صفر

الاردن 4 – افغانستان 1

 
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مصدر الخبر: راديو اورينت
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