في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا فلسطين تفوز على بوتان وتتصدر فاز المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم االثلاثاء على منتخب بوتان، ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، التي ستقام في الامارات عام 2019 بالنتيجة 2/ صفر في اللقاء الذي جرى عصر الثلاثاء في بوتان.