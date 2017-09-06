وتصدر جمشيديان القارة الاسيوية بجانب حصوله على المركز الثاني في التصنيف العالمي، حيث يعود هذا لنتائجه الايجابية في بطولة شباب العالم في ايطاليا وبطولة شباب آسيا في الهند فضلا عن المركز الثاني في كأس اليابان.

كما تبوأ جمشيديان المركز الثاني في تصنيف سباق الاومينيوم الثلاثاء.