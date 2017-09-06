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|رقم الخبر: 202243
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 11:22
|الاقسام: رياضة
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الايراني" جمشيديان" ثاني في التصنيف العالمي للدراجات الهوائية
تبوأ الدراج الايراني أمير حسين جمشيديان، المركز الثاني بتصنيف الشباب لرياضة سباق الدراجات الهوائية على مضمار "سباق النقط" الصادر عن الاتحاد الدولي.
وتصدر جمشيديان القارة الاسيوية بجانب حصوله على المركز الثاني في التصنيف العالمي، حيث يعود هذا لنتائجه الايجابية في بطولة شباب العالم في ايطاليا وبطولة شباب آسيا في الهند فضلا عن المركز الثاني في كأس اليابان.
كما تبوأ جمشيديان المركز الثاني في تصنيف سباق الاومينيوم الثلاثاء.
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