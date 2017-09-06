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رقم الخبر: 202242 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 11:21 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران ثالث أكبر جماهيرية بتصفيات مونديال روسيا 2018
وجاءت انجلترا في المركز الاول

منتخب ايران ثالث أكبر جماهيرية بتصفيات مونديال روسيا 2018

تبوأ منتخب ايران لكرة القدم المركز الثالث في تصنيف المنتخبات الاكثر حضورا جماهيريا على ملاعبها في اطار التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بمتوسط 72 الفا و 911 مشجعا.

وأفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن ستاد " آزادي" في طهران، كان قد كسر حاجز 128 الف متفرج في مباراة ايران امام استراليا في اطار تصفيات العالم 1998.

 وبحسب الصحيفة، تصدر المنتخب الانكليزي قائمة الاكبر جماهيرية على ملعبه في تصفيات كأس العالم 2018، وذلك بحضور 87 الفا و258 متفرجا على ارضية استاد "ويمبلي" في لندن عندما استضاف اسكتلندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحل منتخب جمهورية كونغو الديموقراطية ثانيا بـ 75.5 الف متفرج، فيما جاء كل من منتخب فرنسا واليابان والمكسيك والسعودية وبولندا ومصر والاوروغواي من المركز الرابع الى العاشر بالترتيب.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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