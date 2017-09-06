تعادل المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم مع نظيره السوري 2-2 في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء في اطار الجولة العاشرة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

اقيمت المباراة على ستاد "آزادي " بطهران بحضور نحو 60 ألف متفرج وادارها الحكم الياباني ساغارا تورو.

ولم تكن نتيجة المباراة مؤثرة بالنسبة لايران التي تصدرت المجموعة الاولى وضمنت تأهلها الى نهائيات المونديال قبل مباراتها الفائتة مع كوريا الجنوبية، الا انها كانت مهمة جدا بالنسبة لسوريا اذ ان فوزها وتعادل كوريا واوزبكستان كان سيؤهلها مباشرة الى النهائيات فيما الان وبحلولها في المركز الثالث حافظت على حظوظها حيث ستلعب مع الثالث من المجموعة الثانية – استراليا - ومن ثم يلعب الفائز مع الرابع من مجموعة الكونكاكاف.

بادر المنتخب السوري الى التسجيل عبر مهاجمه تامر حاج محمد في الدقيقة 12 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى المنتخب الايراني علي رضا بيرانوند.

وقبل نهاية المباراة في شوطها الاول تمكن سردار آزمون المحترف في الدوري الروسي من تسجيل هدف التعادل اثر ارتداد الكرة من عارضة مرمى المنتخب السوري.

وفي الشوط الثاني عاد سردار آزمون الى تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الايراني في الدقيقة 64.

وقبل نهاية المباراة تمكن مهاجم المنتخب السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 92.

وكسرت سوريا الرقم القياسي لايران بعدم دخول مرماها أي هدف في التصفيات، حيث احرزت هدفين في هذه المباراة.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد ايران 22 نقطة في صدارة المجموعة الاولى وتأهلت معها كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثاني برصيد 15 نقطة اثر تعادلها مع اوزبكستان بدون اهداف، واحتلت سوريا المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف عن اوزبكستان، حيث ستلعب سوريا في الملحق مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية وهي استراليا.