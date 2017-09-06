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رقم الخبر: 202240 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 11:21 الاقسام: رياضة  
3 ميداليات لناشئة ايران ببطولة العالم في المصارعة الرومانية
الجارية حالياً في اليونان

3 ميداليات لناشئة ايران ببطولة العالم في المصارعة الرومانية

حصد ناشئة ايران 3 ميداليات ملونة في الاوزان الخمسة الاولى ببطولة العالم للمصارعة الرومانية الجارية في العاصمة اليونانية أثينا.

ففي وزن 58 كغم تقلد محسن مدهني الميدالية الذهبية بعد تغلبه على منافسه الهندي "سونو سونو" في النزال النهائي بالضربة الفنية (14 – 3).

وفي وزن 63 كغم خسر مصطفى كايدخوردة في النزال النهائي امام الاوكراني ديميترو ميروشنيك 3-1، لينال الميدالية الفضية.

وفي وزن 100 كغم احرز مجتبى حسيني الميدالية البرونزية بعد فوزه على منافسه الروسي كانتمير شيبزوخوف 6-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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