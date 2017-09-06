حصد ناشئة ايران 3 ميداليات ملونة في الاوزان الخمسة الاولى ببطولة العالم للمصارعة الرومانية الجارية في العاصمة اليونانية أثينا.

ففي وزن 58 كغم تقلد محسن مدهني الميدالية الذهبية بعد تغلبه على منافسه الهندي "سونو سونو" في النزال النهائي بالضربة الفنية (14 – 3).

وفي وزن 63 كغم خسر مصطفى كايدخوردة في النزال النهائي امام الاوكراني ديميترو ميروشنيك 3-1، لينال الميدالية الفضية.

وفي وزن 100 كغم احرز مجتبى حسيني الميدالية البرونزية بعد فوزه على منافسه الروسي كانتمير شيبزوخوف 6-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.