نفى المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور جعفر عبد الحكم مساء الاثنين، الاتهامات الموجهة للاجهزة الامنية بمحاولة اغتيال مصطفى تمبور المتحدث العسكري السابق لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد يوم العيد في حادثة اصيبت فيها امه و شقيقته وشقيقه بجراح.

وقال المكتب في بيان إن الحادثة وقعت بسبب مشادة كلامية بين متوكل شقيق تمبور الذي أوقف سيارته بالقرب من مركز شرطة زالنجي، ورفض الإنصياع للأوامر .

واضاف ان ضابطا فتح بلاغا في مواجهة متوكل وحرك قوة للقبض عليه بمنزل اسرته في الحي ” الشرقي” بزالنجي ووجدت القوة مقاومة من أسرته، وتجمهر سكان الحي فاضطرت الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، وتمكنت من القبض على متوكل وحبسه.

واوضح المكتب الصحفي أن الشرطة اجرت تحقيقا مع الملازم، وأن الإدارة الأهلية توصلت الى تسوية مع الشرطة أدت الى إطلاق سراح “متوكل” وشطب البلاغ في مواجهته.