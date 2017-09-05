  • الثلاثاء ١٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202238 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 20:27 الاقسام: عربيات  
البرلمان الجزائري ينتقد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

البرلمان الجزائري ينتقد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

انتقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، دعوات لتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بدعوي شغور منصب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعاني وضعا صحيا صعبا، بحسب ما نشره موقع "العربية نت".

وقال السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان، إن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري".

وقال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، في كلمة له، أيضا، خلال افتتاح دورة البرلمان: "شرعية رئاسة هرم الدولة قد تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لسنة 2014".

وأضاف: "الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن رئيس الجمهورية بخير، وهو يمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0601 sec