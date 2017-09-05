انتقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، دعوات لتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بدعوي شغور منصب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعاني وضعا صحيا صعبا، بحسب ما نشره موقع "العربية نت".

وقال السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان، إن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري".

وقال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، في كلمة له، أيضا، خلال افتتاح دورة البرلمان: "شرعية رئاسة هرم الدولة قد تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لسنة 2014".

وأضاف: "الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن رئيس الجمهورية بخير، وهو يمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي".