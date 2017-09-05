من المحتمل أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موسكو في شهر أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأفادت الصحيفة الثلاثاء، نقلا عن مصدرين دبلوماسيين روسيين ومصدر في الرياض، أن "العمل على تحضير الزيارة يجري على قدم وساق".

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة نوفوستي الثلاثاء، أن زيارة الملك سلمان إلى روسيا "يجري العمل عليها"، من دون أن يذكر موعدا محددا لها.

وأضافت مصادر الصحيفة، أنه في إطار الاستعدادات للزيارة تم التوصل إلى توافقات المبدئية، وتجري مناقشة التفاصيل.

وأوضح أحد المصادر، أن روسيا تسعى للإسهام في تسوية النزاعات في منطقة الخليج الفارسي، بدءا من الأزمة القطرية، التي تعتبر السعودية طرفا أساسيا فيها، إلى الخلاقات القائمة في علاقات الدول الخليجية مع إيران، لذلك "أصبح التباحث في هذه الملفات، وغيرها من القضايا الشائكة مع الرياض على أعلى مستوى، أمرا ملحا".

يذكر أن موسكو تدعو إلى تسوية الأزمة التي نشبت منذ نحو ثلاثة أشهر في العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وتدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لحل الأزمة.

وفي إطار مساعيها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، تجري موسكو اتصالات مع جميع الأطراف المعنية.