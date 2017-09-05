رفضت وزارة الداخلية الأردنية، السماح بإقامة حفل تأبين، لأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السابق، الشهيد أبو علي مصطفى، المقرر إقامته بتاريخ 7 سبتمبر الجاري.

وبحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، استدعى محافظ العاصمة، سعد الشهاب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني، سعيد ذياب، وأبلغه قراره بعدم الموافقة على إقامة الفعالية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وجاء قرار الحكومة الأردنية هذا بعد جدال دار بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه نشطاء أردنيون، إن إجراء الفعالية يعتبر تحديا واضحا للسلطات الأردنية، ولمشاعر ذوي الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا في أحداث سبتمبر 1970، فقد كان أبو علي مصطفى، من قادة الجبهة الشعبية المشاركين في تلك الأحداث، مطالبين بإلغاء إقامة الفعالية في الأردن.

فيما أكد مناصرو حزب الوحدة الشعبية - الذي تربطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علاقة تاريخية تحالفية - على رمزية "أبو علي مصطفى"، كمقاوم للاحتلال الإسرائيلي.