أفادت مصادر محلية لبنانية، أنه تم التعرف على هوية جثمانين للعسكريين عباس مدلج ويحيى خضر، عبر فحوصات الـ DNA التي أقامتها وزارة الدفاع اللبنانية للتعرف على هوية العسكريين المفقودين في المعارك ضد تنظيم داعش.

كما أشارت المصادر إلى تعرف السلطات اللبنانية على هوية ثمانية جثامين لعسكريين، وسيجري إخراجهم من المستشفى العسكري، يوم الخميس المقبل، وتقام مراسم الجنازة بوزارة الدفاع اللبنانية بحضور أهالي الشهداء والمسؤولين.

وكان أعلن قائد الجيش اللبناني، بعد انتهاء عملية فجر الجرود، إجراء فحوصات الـ DNA للتأكد من تطابق هوية العسكريين المفقودين مع الرفات التي وجدتها القوات اللبنانية في سجون داعش في الجرود.

وكانت المقاومة اللبنانية قد تسلمت ، جثمان الشهيد الإيراني محسن حججي، من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في إطار عملية تبادل، قضت بانتقال أسرى التنظيم بجنوب لبنان إلى سوريا، وإعادة رفات الجنود اللبنانيين والإيرانيين.

وكان يحتجز داعش العسكريين، في 2014، قبل أن يقرر تصفيتهم في أسرهم.