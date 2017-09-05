بدأ جيش العدو الصهيوني، الثلاثاء، مناورة عسكرية واسع النطاق تحاكي حربا مع حزب الله اللبناني، في أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاما.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن المناورات ستستمر 11 يوما، وتحاكي فيها عمليات إجلاء المدن وصد عمليات “التسلل عند الحدود” من قبل حزب الله ، والهجوم على لبنان بالإضافة إلى إبطال عمل خلايا التجسس.

وأشارت الصحيفة إلى أن العشرات من الطائرات الحربية ستشارك في هذه المناورات، بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار بجميع أحجامها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة حرب كيان العدو قوله: إن هذه المناورات ستتيح محاكاة "مختلف السيناريوهات التي يمكن أن نواجهها إذا ما خضنا نزاعا مع حزب الله".

وبحسب مصدر عسكري آخر فان هذه المناورات سيشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، بمن فيهم جنود في الاحتياط، إضافة إلى طائرات وسفن وغواصات.

وسيجري جيش العدو خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر تكنولوجيات جديدة مثل شاحنات بدون سائقين او طوافات بدون طيارين لتنفيذ عمليات إخلاء.

وبدأ العدو الصهيوني استعداداته لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علما بأن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود الى العام 1998 عندما أجرى جيش العدو محاكاة لحرب مع سوريا.

وكان كيان العدو قد تلقى هزيمة مدوية على يد المقاومة اللبنانية صيف 2006، حيث شن حربا ضد لبنان استمرت شهرا انتهت بهزيمته واندحاره عن التراب اللبناني.

من جانب آخر طردت سلطات العدو الصهيوني بالقوة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عائلة فلسطينية من منزلها في كُبّانيّة أم هارون" في حي الشيخ جراح وسط مدنية القدس المحتلة، بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد اقتحمت قوة كبيرة من جنود، و"حرس الحدود"، وشرطة الاحتلال المنطقة، وطردت عائلة شماسنة الفلسطينية من منزلها، الذي تسكنه منذ العام 1964م، في حين ما زال خطر الطرد والإخلاء يتهدد 45 عائلة تسكن في المنطقة ذاتها، ويخطط الاحتلال لبناء تجمع استيطاني مكان هذه المنازل.

وعاشت العائلة المكونة من ثمانية أفراد أيام عيد الأضحى المبارك، في أجواء حزينة، وهي تترقب طردها، وإخلاءها من منزلها، الذي لا تزيد مساحته عن 60 مترا مربعا، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وفي سياق منفصل هاجم قطيع من المستوطنين، ليل الاثنين، المواطنين في خربة أم الخير جنوب الخليل بالضفة المحتلة، واعتدوا عليهم وعلى منازلهم.

وأفاد شهود عيان، أن المواطنين تصدوا لهجمات المستوطنين، حيث أصيب مواطنان اثنان، ومستوطن جراء الاشتباك بالأيدي.

وجاء هجوم المستوطنين في ظل حماية جيش الاحتلال، حسبما فاد شهود عيان من القرية.

إلى ذلك توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق مدينة غزة، وسط أعمال تجريف وتحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات، انطلقت من موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي المقام على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، وتوغلت لمسافة 150 مترا في أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الشجاعية.

وتتعمد آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مطبعة داخل عمارة تجارية وسط مدينة رام الله، وصادرت بعض محتوياتها، وفي وقت ذاته.. صادرت قوات الاحتلال أموالا في الخليل وأسلحة في نابلس ورام الله.

هذا واقتحمت مجموعة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله في وقت متأخر من مساء الاثنين ووزعت بيانات على المحال التجارية، لتنسحب بعد وقوع مواجهات محدودة مع الشبان الفلسطينيين.

وقال شهود عيان أن البيان الذي وقع باسم قائد قوات الجيش الصهيوني كان للتحذير من أن القانون الإسرائيلي ينص على مخالفة كل من يحمل سلاحا بما فيها بعض الألعاب التي تحدث إزعاجا وأصوات فرقعة كالألعاب النارية ومسدسات الخرز، وكذلك قنابل دخانية أو مسدسات الغاز، وغيرها والتي وصفها بأنها "لعبة خطيرة" وأن استعمالها قد يؤدي إلى ضرر جسماني لمستعملها أو لأشخاص آخرين وتسبب خطورة على صحتهم أو تسبب لهم الإزعاج.