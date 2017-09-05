* الكويت تنفي إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي وصل إلى ليبيا الإثنين، للاجتماع مع بعض السياسيين في مدينة طرابلس ومصراتة غرب البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وبعد زيارة طرابلس أعلن لودريان أنه سيزور مصراتة ثم مدينتي بنغازي وطبرق شرق ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، التزام باريس بتسوية النزاع في ليبيا.

في سياق آخر نفت وزارة الخارجية الكويتية، قرب افتتاح سفارة الكويت لدى ليبيا، وأكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها السفير الكويتي لدى ليبيا، جاءت لتفقد أوضاع السفارة.

وأوضح جارالله في تصريح لجريدة “الجريدة” ونشرته وكالة “كونا” للأخبار، إن السفير الكويتي التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للتباحث حول الأوضاع في ليبيا

وختم نائب وزير الخارجية الكويتي، بالقول إن موعد افتتاح السفارة في طرابلس، لم يحدد إلى الآن.

وعلى المستوى الأمني أعلنت القوات الليبية الموالية للقائد العسكري المشير خليفة حفتر، أنها نفذت ضربات جوية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد توغل مسلحى التنظيم إلى الجنوب والشرق من مدينة سرت الليبية.

وقال مسؤولون ليبيون، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الثلاثاء أن التنظيم أقام نقاط تفتيش مؤقتة وهاجم قوات محلية في المنطقة.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" يقوم من حين لآخر بمحاولة دخول المناطق الساحلية شرقى سرت بمجموعات صغيرة، انطلاقا من المناطق الصحراوية جنوبا.

وأضاف المسمارى "أن مسلحي التنظيم اختطفوا بعض المدنيين من سكان المنطقة"، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يراقب تحركات مسلحى داعش.

وتأتى تحركات داعش، تزامنا مع حشد لما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي"، وميليشيات "البنيان المرصوص"، الذين تقدموا وتمركزوا ببعض الأسلحة الثقيلة على بعد 20 كيلومترا شرقي مدينة سرت.