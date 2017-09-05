بغداد/نافع الكعبي - إنطلقت في اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، الحملة الدعائية للاستفتاء على الانفصال وتستمر 18 يومًا رغم الدعوات الداخلية والخارجية لتأجيله، فيما دعت بريطانيا الاكراد الى مواصلة حواراتهم حوله مع الحكومة المركزية في بغداد.وقد بدأت الحملة بتجمع جماهيري في مدينة اربيل، عاصمة إقليم كردستان رفعت خلالها اعلام اقليم كردستان والشعارات المؤيدة لانفصاله عن العراق والداعية للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم للاستقلال. وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان: إن الحملة الدعائية ستستمر 18 يوما ولغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي اي قبل ثلاثة ايام من موعد الاستفتاء المقرر في 25 من الشهر نفسه. وحذرت المفوضية في بيان من "ان الشخص الذي يبدأ بحملته الدعائية قبل الموعد المحدد سيكون معرضاً للمساءلة القانونية".

* العبادي: الانفصال غير شرعي ولا دستوري

ويواجه انفصال الاكراد عن العراق معارضة داخلية وخارجية حيث حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي من المخاطر التي سيسببها الاستفتاء على العراق برمته ومن ضمنهم الاكراد مؤكداً ان الانفصال غير شرعي ولا دستوري مشددا على ان حكومته لن تتعامل معه.

وخارجياً، فقد رفضت ايران وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا استفتاء اقليم كردستان.. فيما اعرب الاتحاد الاوروبي عن تحفظه وحذره تجاه الاستفتاء.

* لندن تدعو الاكراد لمواصلة الحوار مع بغداد

من جانبه، دعا الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت المسؤولين في اقليم كردستان الى مواصلة الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد حول الاستفتاء.

وقال بيرت عقب اجتماعه في اربيل مساء الإثنين مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، فلاح مصطفى "نتفهم جيداً مدى اهمية الاستفتاء للاكراد ولا نعتقد انهم سيمضون به خارج اطار الحوار مع بغداد".

* حراك كردي لتأجيله

وإنضم حزبان كرديان عراقيان رئيسان ممثلان في برلمان اقليم كردستان العراق إلى الدعوات الداخلية والخارجية لتأجيل استفتاء الاقليم على الانفصال، ودعت حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية، الاثنين إلى تأجيل موعد إجراء الإستفتاء على الانفصال المقرر في اقليم كردستان الشمالي في 25 من الشهر الحالي.

* قوباد طالباني: ابوابنا مشرعة للحوار

ومن جهته، اكد قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان خلال اجتماعه مع الوزير البريطاني، ان" ابواب الاقليم مفتوحة للتوصل سلميا مع بغداد الى حل لجميع المشاكل العالقة بين الطرفين". قال طالباني: إن ابوابنا مفتوحة دائما للتوصل الى حل بين اربيل وبغداد في ما يتعلق بالمشاكل العالقة".

* (المناطق المتنازع عليها) مع إجراء الإستفتاء

وعلى صعيد متصل، اعتبر مسؤولون في ديالى إجراء استفتاء الاستقلال إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها حقا جماهيرا معمولا به في عموم الدول العلمية الراغبة بالاستقلال. وقال عضو مجلس جلولاء المحلي بشير عبد الله: أن مجلس الناحية صوت بالأغلبية للمشاركة بالاستفتاء الكردستاني وهو حق نراه خلاصا من المشاكل الخدمية والامنية والسياسية في جلولاء ومناطق اخرى في ديالى.

* البيشمركة تشترط على بغداد بشأن مشاركتها بمعركة الحويجة

وهدَّدت قوات البشمركة الكرديّة بمنع مرور القوات العراقية نحو بلدة الحويجة التابعة لكركوك، في حال عدم وجود تنسيق واتفاق معها، مؤكدة عدم عقد أي اجتماع للتنسيق بهذا الشأن.

وقال قائد قوات 70 التابعة لوزارة البشمركة، شيخ جعفر شيخ مصطفى، في تصريح صحافي: إنّ الحكومة العراقية لم ترسل أي طلب إلى وزارة البشمركة بخصوص معركة الحويجة وتحريرها من تنظيم داعش" الإرهابي، مؤكداً أنّه "لم يعقد أي اجتماع بين القوات العراقية والتحالف الدولي بخصوص عملية التحرير"، وأنّ "الحكومة العراقية لم تطلب عقد اجتماع مع وزارة البشمركة حتى الآن". وأضاف: أنّ إحدى مراحل تحرير الحويجة ستنطلق قبل إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان، لكن لا توجد حتى الآن أي استعدادات بين الطرفين في هذا السياق". وشدّد على "ضرورة وجود اتفاق مع البشمركة بخصوص معركة الحويجة، وفي حال عدم وجود الاتفاق فلن نسمح لأي قوة عراقية بالعبور من جبهات البشمركة باتجاه البلدة".

من جهته، دعا رئيس الجبهة التركمانية، النائب عن كركوك، أرشد الصالحي، إدارة كركوك، بـ"عدم الوقوف عقبة أمام انطلاق عملية تحرير الحويجة". ودعا الصالحي، إلى "تعاون الحكومة المحلية بالمحافظة مع الحكومة المركزية"، وشدّد على "أهمية التعاون من قبل حكومة كركوك بخصوص التنسيق الأمني وعدم الاعتراض على ما تخطط له الحكومة المركزية في بغداد لاستعادة الحويجة".

ميدانياً، أعلنت خلية الاعلام الحربي، عن مقتل 55 عنصرا من تنظيم "داعش" بينهم 26 انتحاريا من الهاربين من قضاء تلعفر الذي تم تحريره قبل ايام، فيما أعلن قائد عسكري، عن جاهزية قوات الشرطة في مناطق جنوبي كركوك وغربيها استعداد لمعركة تحرير الحويجة.

وقالت الخلية في بيان: ضمن عمليات التفتيش ومطاردة الارهابيين الذين هربوا من تلعفر، تمكنت فرقة المشاة الخامسة عشر من قتل 55 ارهابيا بضمنهم 26 انتحاريا يرتدون احزمة ناسفة في مناطق العياضية وشمال غرب وشرق العياضية".

واضافت الخلية، أن "عمليات التفتيش مازالت مستمرة".

من جهته، أعلن المفتش العام ل‍وزارة الداخلية في محافظة كركوك والمشرف على افواج تحرير الحويجة, عن جاهزية قوات الشرطة في مناطق جنوبي كركوك وغربيها استعداد لمعركة تحرير الحويجة. وقال العقيد اركان حمد لطيف المساري في بيان: إن ثلاثة افواج من شرطة الحويجة والنواحي التابعة لها (والمرتبطة بقيادة شرطة محافظة كركوك) ستلتحق قريبا بمعركة تحرير الحويجة مع باقي القطعات بعد ان اكملت جاهزيتها للمعركة التي ستنطلق قريبا". واضاف المساري: ان النصر بالحويجة سيكون سريعا وحاسما ويأتي ضمن الانتصارات التي تحققت في نينوى وما اسهمت به من تحقيق انهيارات كبيرة في صفوف داعش الذي يبحث اليوم عن منافذ وطرق لكي يهرب او يسلم نفسه".

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر محلي في قضاء الحويجة، بأن "داعش" اعدم قياديا في التنظيم حاول تسليم نفسه للبيشمركة بالمحافظة. وقال المصدر في حديث صحافي: ان عناصر داعش اقدموا على اعدام القيادي ابراهيم العزيز في قرية الخان بقضاء الحويجة، اثناء محاولة فاشلة للقيام بتسليم نفسه الى قوات البيشمركة". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العديد من قيادات داعش سلمت نفسها الى قوات البيشمركة منهم محمود خميس الفضلاوي مسؤول الشرطة الإسلامية، ومحمد عيدان العسافي مسؤول ديوان الزكاة في الحويجة".

وكشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، عن بدء ما اسماه النزوح العلني لعوائل تنظيم "داعش" في الحويجة جنوب كركوك، فيما اشار الى ان التنظيم اصبح مؤمن بان امامه خيارين لاثالث لهما اما القتل او الاستسلام.

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر محلي في المحافظة، الثلاثاء، بان قصفا جويا دمر رتلا لتنظيم داعش في المطيبيجة شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: ان رتلا يتألف من اربع مركبات مسلحة تابعا لتنظيم داعش استهدف بقصف جوي في منطقة المطيبيجة شرق صلاح الدين، ما ادى الى تدميره بالكامل وانباء عن اصابات بشرية". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القصف الجوي هو الثاني خلال الساعات ال24 الماضية وسط نشاط ملحوظ للقوة الجوية في تعقب اهداف داعش في المطيبيجة".

وفي الأثناء، اعلنت سرايا السلام في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، عن قتلها ثلاثة انتحاريين حاولوا استهداف المقاهي الليلية في قضاء بلد جنوبي المحافظة، مشيرة الى أن مقتل الانتحاريين تم بمساندة اهالي القضاء.

وقال مسؤول اعلام السرايا في المحافظة مهند العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة من سرايا السلام في المحافظة بالتعاون مع الاهالي تمكنوا، في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين، من قتل ثلاثة انتحاريين ينتمون الى تنظيم داعش الارهابي في قضاء بلد، (120 كم جنوب تكريت مركز المحافظة)"، مبينا أن "عملية قتل الارهابيين كانت بمساندة الاهالي".

وأوضح العزاوي أن "عناصر داعش استهدفوا القضاء بعدد من قذائف الهاون اثناء تنفيذ عملية محاصرة الانتحاريين وقتلهم"، مشيرا الى أن "العملية لم تسفر عن اي ضحايا".

وأعلنت قوات سرايا السلام، الاثنين، عن احباط محاولة لتنظيم "داعش" بتفجير ابراج الضغط العالي في جزيرة الاسحاقي في صلاح الدين.

وفي كركوك، أعلن مصدر محلي في المحافظة، بان قصفا جويا استهدف رتلا لمسلحي تنظيم "داعش" في أطراف ناحية الرياض غربي المحافظة، وسط أنباء مؤكدة عن مقتل ما يسمى بالمفتي العام.وقال المصدر: أن رتلا لمسلحي تنظيم "داعش" استهدف بغارة جوية اثناء سيره على طريق زراعي في اطراف ناحية الرياض غربي كركوك، ما ادى إلى تدمير ثلاث من مركباته واشتعال النيران فيها". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف ادى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف "داعش" لكن المؤكد بان مايسمى بالمفتي العام لولاية كركوك قتل بالغارة مع عدد من مرافقيه". وتعد الرياض إحدى النواحي التابعة لقضاء الحويجة، والذي يعتبر من المعاقل المهمة لتنظيم "داعش".

وفي الأنبار، أفاد مصدر في قوات سوات التابعة لشرطة المحافظة، بأنه تم قتل احد قياديي "داعش" في المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان قوة من سوات الانبار وبالتعاون مع قيادة عمليات الانبار بالجيش وبإسناد طيران التحالف الدولي نفذت قبل قليل واجب مشترك في مزرعة ثميل جنوب غرب الرمادي".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القوة تمكنت بإسناد طيران التحالف من اغتيال القيادي في تنظيم داعش عبد ابراهيم الريشاوي وذلك بعد محاولته الهروب من المزرعة باتجاه الصحراء".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن احباط محاولة لـ"داعش" لاستهداف مدينة الالعاب في الرمادي. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان: ان شرطة الانبار وبالتعاون مع مديرية الامن الوطني والاستخبارات العسكرية، افشلت مخططا لعصابات داعش الارهابي داخل مدينة الالعاب في الرمادي". واضاف معن: ان الشرطة تمكنت من اعتقال انتحاري وضبطت بحوزته حزاما ناسفا".

* بغداد تعتزم مقاضاة 4 ألمانيات بتهمة الانتماء إلى داعش

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن القضاء العراقي يعتزم مقاضاة 4 ألمانيات من تنظيم "داعش"، مقبوض عليهن في العراق. ونقلت صحيفة (المصري اليوم) عن مجلة دير شبيجل الألمانية قولها استنادا إلى دبلوماسيين: إن القضاء العراقي فتح إجراء رسميا ضد هؤلاء النساء، وبينهن التلميذة ليندا المنحدرة من ولاية سكسونيا". وتابعت شبيجل: أن النساء الأربع كن قد سافرن في الأعوام الماضية من ألمانيا إلى العراق وانضممن إلى التنظيم وتزوجن من مقاتلين في داعش"، مشيرة الى "ما يزال من غير المعروف بعد على نحو دقيق الاتهام الذي يوجهه القضاء العراقي إلى النساء الأربع".ورجحت المجلة أن "يكون سبب تحريك الدعوى صلة هؤلاء النساء بالإرهاب وعضويتهن في داعش".والقت قوات الأمن العراقية القبض في منتصف حزيران الماضي على هؤلاء النساء، أثناء عملية استعادة القوات العراقية لمدينة الموصل.

* المالكي يحذر من "انقلاب سياسي"

حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من انطلاق عمليات الانقلاب السياسي في ظل الأصوات الداعية لالغاء الانتخابات، فيما اكد ان إصلاح العملية السياسية يكون عبر مشروع الاغلبية السياسية.وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره تجمعا عشائريا بمحافظة بابل وتابعتها وسائل إعلام: ان إصلاح العملية السياسية سيكون عبر مشروع الاغلبية السياسية"، مبينا ان "تشكيل حكومة اغلبية تقوم على مباديء ومرتكزات اساسية وواضحة هي الحل الامثل لحل مشاكل العراق الحالية واعادته الى مسار وضعه الدولي والعربي".

واضاف المالكي ان "الانتخابات المقبلة ستكون الفاصل في مستقبل العراق"، معتبرا ان "التجاذبات السياسية والتناحرات بين الكتل المشكلة للبرلمان والحكومة تشكل نقطة الضعف في تنفيذ اي قرار وخاصة ان كانت له ابعاد سياسية وقومية واقليمية".

وحذر المالكي "من انطلاق عمليات الانقلاب السياسي في ظل الأصوات الداعية الى إلغاء الانتخابات اوتأجيلها"، لافتا الى "وجود محاولات من قبل البعض للتقليل من اهمية وحجم الانتصارات التي قدمتها قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي".

واكد ان "هناك من يحاول التشكيك بهذه الانتصارات لغايات معينة"، مشيرا الى ان "معركتنا القادمة ستكون معركة بناء المجتمع العراقي واعادة اللحمة بين ابنائه اضافة الى اعادة المناطق التي دمرت من قبل الارهابيين سيما وان النازحين الذين عادوا الى مناطقهم يعانون ظرفا اقتصاديا واجتماعيا صعبا تحتاج الى وقفه حقيقية من الجميع".

وشدد المالكي على "ضرورة الوعي على الفتن والمؤمرات التي يسعى لتنفيذها الاعداء"، موضحا ان "علينا الحذر وادراك مخاطر المرحلة المقبلة لاننا سنواجه مخططات جديدة من عمليات المطالبة بتقسيم العراق واثارة النعرات الطائفية بين مكوناته".

يذكر ان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي طالب في وقت سابق، بالحفاظ على النظام وحمايته من العصابات والمليشيات، فيما اشار الى ان مرحلة ما بعد "داعش" ستكون اكثر تعقيدا لان سراق الثورات سيحاولون احداث "انقلاب سياسي".

* أنباء عن زيارة مرتقبة للعبادي الى فرنسا وتركيا

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الى فرنسا وتركيا، مشيرا الى ان زيارته الى تركيا يشترط فيها انسحاب القوات التركية من بعشيقة او ايجاد حل لها.

ونوّه جعفر الى ان "الزيارة الى تركيا ان تم تحديد موعد لها فسيكون لها محاور عديدة لوجود نقاط مشتركة كثيرة بين البلدين لتطوير العلاقة كملفات الـ PKK والنفط والمياه والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية واعمار المناطق المحررة وغيرها من الملفات ذات المنفعة المشتركة بين البلدين".

وتابع ان "زيارة العبادي الى فرنسا لم يحدد موعدها بالضبط، لكننا لا نتوقعها بهذا الشهر وقد تكون بالشهر المقبل"، موضحا ان "هذه الزيارة ستكون لمناقشة الاستثمار وبعض المشاريع النوعية من خلال استثمارات فرنسية بالعراق اضافة الى دعم العراق باعمار المناطق المحررة".

واكد جعفر ان "هنالك مؤتمر مرتقب بالكويت ونعتقد ان العبادي سيتحرك على الدول لحثها على المشاركة بالمؤتمر لدعم العراق، خاصة ان هنالك وعود قدمت للعراق سابقا بتقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار لكن لم يتم الايفاء منها الا بمليار وثمانية بالعشرة من تلك المبالغ"، لافتا الى انه "سيحاول ضمان استكمال تلك المبالغ من خلال المشاركة بمؤتمر الكويت".

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قوله: أن الأخير سيزور بعد عطلة عيد الأضحى، كلاً من فرنسا وتركيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

* إصابة جنديين ومدنيين بتفجيرين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن جنديين وأربعة مدنيين أصيبوا جراء تفجيرين منفصلين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة الطارمية شمالي بغداد انفجرت، أثناء مرور دورية تابعة للجيش، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة أخرى انفجرت الثلاثاء، قرب محال تجارية في قضاء أبو غريب غربي بغداد، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح".