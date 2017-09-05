* طيران التحالف السعودي يشن 17 غارة على المخا * ناشطون تونسيون ينظمون وقفة تضامنية مع اليمن

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل الماضي بلغ 612703 حالات.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين لكن تم الإبلاغ عن رصد نحو ثلاثة آلاف حالة جديدة يوميا مؤخرا، حيث لقي 2048 شخصا مصرعهم.

ويشهد اليمن انتشارا لوباء الكوليرا لأسباب عدة، منها عدم توفر مياه صالحة للشرب لحوالي 3 ملايين شخص اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الاشتباكات المستمرة في البلاد منذ حوالي عامين.

وقال تيدروس أدناهوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "موظفي الصحة في اليمن يعملون في ظروف مستحيلة".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت سابقا من أن عدد حالات الكوليرا في اليمن سيتجاوز الـ600 ألف بنهاية العام الجاري.

من جانبه طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أمس الثلاثاء، تحقيقا دوليا مستقلا حول النزاع في اليمن معتبرا ما تسمى اللجنة الوطنية منحازة.

وقال في بيان “كنت دعوت المجتمع الدولي مرارا لاتخاذ إجراءات وإرساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جدا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن”.

وأكد أن من شأن “تحقيق دولي أن يسهم بشكل كبير في تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي يراقب الوضع وأنه مصمم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء”.

وأضاف المفوض في تقرير أن اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن “لا تعتبر غير منحازة” مشيرا إلى أنها علاوة على ذلك غير معترف بها “من الأطراف المتحاربة” وبالتالي لا يمكنها “تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع″.

وبحسب تقرير المفوضية فإن الغارات الجوية للتحالف بقيادة الرياض، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموما.

وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الأمم المتحدة.

وشدد المفوض على أن “تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عارا ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد”.

وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى ومن المقرر أن يبحث الأمر مجددا في دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر.

من جهة اخرى نظم ناشطون تونسيين وقفة التضامن مع الشعب اليمني بشارع الحبيب بورقيبة في جمهورية تونس.

ورفع الناشطون صورا لضحايا العدوان السعودي الأمريكي لا سيما في صفوف الأطفال والنساء كما أضاءوا الشموع للتعبير عن تضامنهم الكامل مع اليمنيين.

ودعا الناشطون في الوقفة التي رفعت فيها الأعلام اليمنية إلى جانب العلم التونسي إلى وقف العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية وحلفاؤها.

ميدانياً شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على مديرية المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بـ 17 غارة منطقة يختل بمديرية المخا، الثلاثاء.

هذا ودمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء، دبابة سعودية كما دكت مواقع وتجمعات الجيش السعودي بالإضافة إلى قنص أربعة مرتزقة في نجران وعسير.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" تدمير دبابة تابعة للجيش السعودي بصاروخ موجة قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت موقعي الشبكة والقيادة العسكريين السعوديين في نجران بعدد من القذائف.

وكما أكد المصدر مصرع أربعة من مرتزقة الجيش السعودي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب بعسير.

وأحرقت وحدات الجيش واللجان الشعبية مخزن أسلحة للجيش السعودي قبالة منفذ علب إثر قصف مدفعي. كما قصف سلاح المدفعية تجمعات للجنود السعوديين خلف مجمع الربوعة بعسير أيضا.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد استهدف، الاثنين، تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء في جبهة نجران بصواريخ الكاتيوشا، ما تسبب في اشتعال النيران في المنفذ، كما تم استهداف تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بعدد من قذائف المدفعية.

ولقي 3 من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم بعمليات قنص متفرقة في جبهتي نجران وعسير، كما دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية عددا من المواقع العسكرية السعودية في جبهة نجران.

كذلك أعطبت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، ثلاث آليات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي كما نفذت هجوما على مواقع لهم في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا طقمين وعربة لمرتزقة العدوان إثر قصف مدفعي على تجمعهم في منطقة الثوباني بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من منافقي العدوان إثر هجوم نفذه الجيش واللجان الشعبية على مواقع لهم في الدار الغربي بمنطقة حمير في مديرية مقبنة بالمحافظة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، قد استهدفت الاثنين، تجمع مدرعات وأطقم تابعة للمرتزقة شرق مدرسة المغيبر بمديرية موزع، كما قصفت تجمعات وتحصينات الغزاة ومرتزقتهم بالقذائف المدفعية والهاون شمال يختل، وغرب البوابة الشرقية لمعسكر خالد.

وكان جنديان سودانيان وثالث سعودي قد لقيا مصرعهم الاثنين على يد الحيش واللجان الشعبية بصحراء ميدي قبالة جيزان، فيما استهدفت القوتان الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في ذات القطاع.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة قنصت جندي سعودي وجنديين سودانيين شمال صحراء ميدي.

وأضاف أن وحدة الاسناد المدفعي استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية.

وفي جيزان أيضا استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقع القنبور محققة إصابات مباشرة.