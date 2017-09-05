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رقم الخبر: 202230 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدر أعشاباً طبية بقيمة 350 مليون دولار سنوياً

إيران تصدر أعشاباً طبية بقيمة 350 مليون دولار سنوياً

أعلن مستشار الوزير المدير العام لمكتب تطوير زراعة الأعشاب الطبية بوزارة الجهاد الزراعي عن تصدير الأعشاب الطبية كالورد الجوري والزعفران والزعتر وغيرها الى الخارج بقيمة تقارب 350 مليون دولار سنويا.
وصرح الدكتور بيمان يوسفي آذر خلال إجتماع لجنة تطوير زراعة الأعشاب الطبية في محافظة البرز (وسط)، ان تعزيز التثقيف حول استخدام الأعشاب الطبية وتطوير زراعتها وتحديث التقنيات الخاصة بإنتاجها تعد من أهم سياسات وزارة الجهاد الزراعي.
وأضاف، ان الأعشاب الطبية تشكل إقتصادا حديثا ذا نمو عالمي بمعدل 9% حاليا ونظرا للتطور السريع في هذا المجال، ستشكل احدى القطاعات الزراعية الهامة في المستقبل القريب.
وأضاف، نحن نعتقد ان الأولوية للإستراتيجيات في هذا المجال هي زيادة حجم الصادرات بهدف الدخول الى الأسواق العالمية.
وأردف، ان إنتاج هذا الصنف من الأعشاب وفق المعايير الدولية والإرتقاء بالتقنيات الخاصة بزراعة الأعشاب الطبية وتحديثها والتعريف بالمنتوجات الجديدة للعالم خاصة الزعفران والورد الجوري الإيراني تعد من أهم برامج وزارة الجهاد الزراعي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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