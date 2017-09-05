وخلال ترؤسه اجتماع كبار مدراء القضاء، اليوم، قدم آية الله صادق آملي لاريجاني التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الغدير، وقال: حسب بعض الروايات، يعد هذا العيد أعظم أعياد المسلمين.

وبيّن آية الله آملي لاريجاني، ان واقعة الغدير نقلت بشكل متواتر بطرق عديدة، وأضاف: بغض النظر عن الجانب التاريخي والعقيدي لهذه الواقعة، فإن ما يجب ان يتم ايلاؤه اهتماما خاصا، هو الجوانب الحقيقية للإمامة والولاية التي ترتبط بمتطلبات عالم اليوم واحتياجاته.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار آية الله آملي لاريجاني، الى أداء مناسك الحج، وأكد ضرورة بذل مزيد من الاهتمام بوحدة العالم الاسلامي ومواجهة الفتن التي يثيرها العدو، وقال: ان اعداء العالم الاسلامي يختلقون مختلف انواع الفتن من اجل إثارة الشقاق بين المسلمين، وفي مقدمتها الاجراءات المعادية الخبيثة لأميركا.. فيبدو أن الإدارة الاميركية تحارب الارهابيين ظاهريا، الا انها بشكل رسمي وفي الباطن تدعم الارهابيين من اجل إثارة التفرقة بين المسلمين.

ولفت رئيس السلطة القضائية الى ارتكاب مختلف انواع الجرائم في اليمن وفلسطين وميانمار وسوريا والعراق وافغانستان بدعم سياسي وتسليحي من اميركا، مضيفا أنه حقا لابد من مساءلة مؤسسات حقوق الانسان بسبب صمتها إزاء هذه الجرائم، مشددا على ان اليوم هو يوم تقارب المسلمين، ولابد من رفع نداء الوحدة أمام الفتن التي يثيرها العدو، وعلينا ان نطرد من بيننا من يسير ضمن ركب العدو، وأن نبحث عن حلول اساسية للخروج من الازمات الموجودة من خلال التشاور بين جميع علماء العالم الاسلامي.