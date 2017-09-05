أعلن قائد القوة البرية بالجيش ان القوة حققت تطورا رئيسيا في مضادات الدروع والراجمات، وسيشهد الشعب الايراني جانبا من هذه التطورات خلال المناورات.

وفي حديث له، قال العميد كيومرث حيدري: إن التطورات الحاصلة في البنية العسكرية، والقدرات القتالية وتحديث وحدات القوة البرية، سيكون بناء على الإيعازات والأساليب المعتمدة.

وأضاف: منذ بداية السنة الايرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2017)، تم اتخاذ خطوات أساسية لتحقيق هذا التطور العظيم، ونقوم حاليا بانتخاب أفضل العناصر على مستوى المجتمع، لنشهد جيشا ولائيا وشعبيا ومقتدرا.

وتابع أنه في البعد البنيوي ونظرا لإيعازات سماحة القائد، التي تعتبر تلبية الاحتياجات الميدانية وزيادة الحركة والسرعة هي من المطالب المشروعة من القوة البرية.. ونظرا لطبيعة الحروب المستقبلية فإننا نعمل حاليا على تجهيز وحدات تتمكن من توفير امن البلاد، ولذلك نقوم حاليا بتنظيم وحدات متحركة ومدرعة هجومية.

وصرح العميد حيدري: لقد أدخلنا تطورا اساسيا في القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مضادات الدروع وفي مجال الراجمات العديدة الموجودة، وان شاء الله سيشاهد الشعب الايراني جانبا من هذه التطورات في المناورات.

وفي الختام، أكد قائد القوة البرية، على تمسك هذه القوة بإرشادات سماحة القائد المعظم وتوجيهاته، لزيادة حركة القوة البرية وقوتها وسرعتها وقدراتها الهجومية، لتتمكن من تكبيد العدو الهزيمة النكراء.