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رقم الخبر: 202227 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 19:49 الاقسام: محليات  
وزارة الخارجية تتابع موضوع المياه الحدودية مع دول الجوار

وزارة الخارجية تتابع موضوع المياه الحدودية مع دول الجوار

قال المسؤول عن وزارة الطاقة ستار محمودي، أن وزارة الخارجية خلال مفاوضاتها مع دول الجوار تتابع موضوع نشاطات هذه البلدان في قطاع المياه والمشاريع التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المياه الإيرانية.
وخلال حديثه مع المراسلين على هامش مراسم إفتتاح مشروع الإرتقاء بجودة مياه الشرب لمنطقة جنوب طهران الذي أقيم في محطة كَن لتنقية المياه، أعلن محمودي عن بعض المفاوضات مع دول الجوار (بشأن حقوق إيران في مياه الأنهار الحدودية) في إطار لجان مشتركة مع هذه البلدان.
وأضاف: اما بالنسبة للمياه الداخلية غير الحدودية، نعمل على أساس السياسات الداخلية ووفقا للمعايير والقوانين الدولية.
يذكر ان إسحاق جهانغيري المساعد الأول لرئيس الجمهورية افتتح مشروع الإرتقاء بجودة مياه الشرب في جنوب العاصمة الإيرانية طهران والذي ينفذ من قبل مقر خاتم الأنبياء(ص) للإعمار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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