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رقم الخبر: 202226 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
الشيخ جنتي: الظلم الذي يمارسه آل سعود في اليمن يجري بدعم اميركي
مؤكداً أن الامام الخميني(رض) اكد على مقارعة الظالمين ونصرة المظلومين

الشيخ جنتي: الظلم الذي يمارسه آل سعود في اليمن يجري بدعم اميركي

اكد امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي ان الظلم الذي يمارسه نظام آل سعود في اليمن يجري تنفيذه بدعم اميركي.
وقدم آية الله جنتي في مراسم اختتام مهرجان شعر الغدير الدولي السادس، تبريكاته بمناسبة عيدي الاضحى والغدير، وقال: ان الغدير هو خلاص البشرية من الظلم والاحجاف، وانه اذا لم نولي اهتماما برسالة ولاية الامام علي(ع) فان جميع الرسالات ستمحى، لذلك يجب ان نلتفت الى ان قضية الغدير هي كمال الدين.
واكد على ضرورة التعرف اكثر على واقعة الغدير وامامة أمير المؤمنين الامام علي(ع)، موضحا ان الفراغ الذي يعاني منه العالم المعاصر يعود الى خلوه من مبادئ الامام علي(ع)، فالعالم سواء في الشرق او الغرب مليء بالمظالم، وقد ضاقت البشرية ذرعا بالظلم، فنرى في اليمن ان الشعب الضعيف يسفك دمه ويقتل الآلاف من ابنائه، وزاد من سوء الاوضاع انتشار وباء الكوليرا والفقر، والظلم الذي يمارسه آل سعود حاليا في اليمن يجري تنفيذه بدعم من اميركا.
ولفت امين مجلس صيانة الدستور الى ان الامام الخميني(رض) باتباعه نهج الامام علي(ع) اكد على مقارعة الظالمين ونصرة المظلومين ومنهم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، كما ان قائد الثورة الاسلامية اكد على دعم القضية الفسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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