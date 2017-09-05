اعتبرت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المراة والاسرة معصومة ابتكار، اوضاع الشريحة النسوية في ايران بانها الافضل بالمقارنة مع الكثير من دول المنطقة.

وفي حديثها لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا على هامش اول اجتماع لدار التنظيمات الاجتماعية غير الحكومية المنعقد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، قالت ابتكار، من المؤكد ان اوضاع الشريحة النسوية في بلادنا افضل مما هي عليه في الكثير من دول المنطقة ولكن هنالك ايضا الكثير من المشاكل التي يمكن حلها بالتخطيط السليم وبالرصيد الاجتماعي العظيم الموجود.

واضافت، ان الكثير من النسوة الايرانيات عضوات في المجالس البلدية ويتولين مناصب ادارية في المجتمع ولا يمكن مقارنة وضعهن في هذا الجانب مع الدول المحيطة.

يذكر ان هنالك الان 940 تنظيما غير حكومي ناشط في محافظة خراسان الرضوية.