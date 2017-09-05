  • الثلاثاء ١٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202225 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: محليات  
ابتكار: أوضاع المرأة في ايران هي الافضل بالمنطقة

ابتكار: أوضاع المرأة في ايران هي الافضل بالمنطقة

اعتبرت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المراة والاسرة معصومة ابتكار، اوضاع الشريحة النسوية في ايران بانها الافضل بالمقارنة مع الكثير من دول المنطقة.
وفي حديثها لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا على هامش اول اجتماع لدار التنظيمات الاجتماعية غير الحكومية المنعقد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، قالت ابتكار، من المؤكد ان اوضاع الشريحة النسوية في بلادنا افضل مما هي عليه في الكثير من دول المنطقة ولكن هنالك ايضا الكثير من المشاكل التي يمكن حلها بالتخطيط السليم وبالرصيد الاجتماعي العظيم الموجود.
واضافت، ان الكثير من النسوة الايرانيات عضوات في المجالس البلدية ويتولين مناصب ادارية في المجتمع ولا يمكن مقارنة وضعهن في هذا الجانب مع الدول المحيطة.
يذكر ان هنالك الان 940 تنظيما غير حكومي ناشط في محافظة خراسان الرضوية.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0704 sec