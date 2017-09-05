قال آية الله السيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران الذي يزور العراق حاليا، انه ينبغي للمسؤولين العراقيين الاهتمام بالقضايا الثقافية والاجتماعية والتربوية؛ وذلك بعد تخطي بلادهم الازمات الامنية.

جاءت تصريحات آية الله هاشمي شاهرودي هذه خلال اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، حضره امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.

الى ذلك نوه رضائي في هذا اللقاء الى هزيمة اعداء الاسلام الذين سعوا الى فرض الازمات الامنية على العراق، وذلك بفضل صمود الحكومة والشعب والعلماء وقوات الحشد الشعبي في هذا البلد.

واضاف ان امريكا واسرائيل تتابعان مخطط النفوذ داخل العراق ووفقا للتقارير الواردة تسعيان عبر المؤسسات غير الحكومية للتغلغل بين النخب واستقطابهم.

بدوره، اعرب نوري المالكي في هذا اللقاء عن تقديره لمساندة الجمهروية الاسلامية الايرانية لبلاده، مؤكدا على ضرورة تعزيز البنى التحتية وسد الحاجات المجتمعية وحل المعضلات والتحديات الثقافية والاجتماعية في العراق.

واعلن المالكي دعم العراق لاستقبال المستثمرين الاجانب وخاصة تيسير نشاط رجال الاعمال الايرانيين في هذا البلد.

من جانب آخر أشاد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ، بالدور المؤثر لحركة النجباء في انتصار القوات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولدى تفقده مقر المقاومة الاسلامية – حركة النجباء في محافظة صلاح الدين، في إطار زيارته الحالية الى العراق، ولقائه مع ابو حسن البلداوي مدير المكتب العسكري للحركة في صلاح الدين، أشاد آية الله محمود هاشمي شاهرودي بالعمليات البطولية لمقاتلي المقاومة الاسلامية – حركة النجباء، وقال: سندعم هذه الحركة وجميع حركات المقاومة.

وقدم آية الله هاشمي شاهرودي التهنئة بتحرير تلعفر، وقال: حقا ان المقاومة الاسلامية – حركة النجباء، كان لها دور مناسب ومؤثر في تحقيق الانتصارات على تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا أنه كان من بين المشرفين على تأسيس حركة النجباء.

وخلال اللقاء، أشاد ابوحسن البلداوي، مدير المكتب العسكري لحركة النجباء بمحافظة صلاح الدين، بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية.