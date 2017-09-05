أكد ممثل الولي الفقيه مسؤول بعثة الحج الايرانية، أننا أطلقنا هذا العام دبلوماسية الحج حيث نجري مفاوضات في جميع المجالات ونحقق النتائج المطلوبة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الحج الايرانية، حميد محمدي، بمكة المكرمة، في ختام مناسك الحج، قال حجة الاسلام علي قاضي عسكر، ان حج هذا العام تضمن بعض النقاط الهامة، وأولها هي انه رغم بدء المفاوضات بشأن إقامة الحج متأخرة، ولذلك واجهنا بعض المشكلات في اتخاذ الترتيبات، وكذلك بسبب تعطيل الحج لمدة سنة واحدة، ووجود بعض المخاوف لدى مختلف شرائح الشعب والمسؤولين، في أنه هل تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لئلا تتكرر احداث العام ما قبل الماضي، لذلك أجرينا مفاوضات حازمة نتجت عن اتفاقية للحج بين ايران والسعودية.

وأضاف حجة الاسلام قاضي عسكر: ان ما جاء في الاتفاقية بين مسؤولي الحج لدى البلدين، قد تم تنفيذه.

ولفت الى ان عزة وكرامة الحجاج الايرانيين وحرمتهم وأمنهم في موسم الحج هذا العام قد تم تحقيقها حسب ما تلقينا من الحجاج أنفسهم وحسب ما شاهدناه حتى الآن.. وهذا لا يعني اننا لم نواجه مشكلات، فقد كانت بعض الحالات التي أبلغناها وزير الحج السعودي، وقد تم رفعها الى حد ما، وهناك بعض الحالات الاخرى سيتم طرحها واتخاذ القرار بشأنها في المستقبل.

ورأى المشرف على الحجاج الايرانيين، ان تواجد فريق مؤلف من 10 من الدبلوماسيين الايرانيين في السعودية، وإجراء العمليات المصرفية بسهولة واستقرار مستشفى ومراكز طبية في مكة المكرمة والمدينة والمنورة والمشاعر، تشكل نقاطا ايجابية للمستقبل.

وتابع: ان التزام الجانبين بمضمون الاتفاق بما في ذلك مراسم الدعاء واجتماعات الحجاج الايرانيين، من شأنه ان يؤدي إلى بناء الثقة وتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال قاضي عسكر: لقد أجريت مراسم البراءة من المشركين هذا العام بشكل أكثر عظمة من السابق، كما أجريت مراسم دعاء كميل ودعاء عرفة هذا العام في الفنادق في حالة معنوية اكثر مما مضى.

وأوضح ان الوقار والطمأنينة اللتان كانتا لحجاجنا، أثبتتا ان الدعاية السلبية التي أثيرت في هذا الشأن لم تكن صحيحة، وأضاف: ان التعامل معنا هذا العام كان بنحو آخر، وأدى الى ان ننهي موسم الحج بشكل جيد.

وأشار قاضي عسكر الى وصايا قائد الثورة الاسلامية المعظم للحجاج بشأن الاستفادة من الفرصة المعنوية للحج، وقال: لقد شاهدت الحجاج الايرانيين نساء ورجالا في مسجد النبي والمسجد الحرام خلال هذه الايام والليالي منهمكين بتلاوة القرآن والصلاة والدعاء والامور المعنوية.

وتابع: نشكر السعودية لاتخاذها القرار بأن تتعامل بأسلوب جديد مع الحجاج، وان شاء الله نقيم مواسم الحج القادمة بشكل أفضل من خلال التخطيط ورفع النواقص.

وردا على سؤال بشأن الترتيبات والمفاوضات لاستئناف أداء العمرة المفردة، قال قاضي عسكر: اعتقد انه من السابق لأوانه اتخاذ القرار بشأن العمرة، لأن هناك امورا لابد من تحديد مصيرها مثل متابعة حادثة الحرم المكي وحادثة منى.

ووصف مسؤول الحجاج الايرانيين، إقامة حج هذا العام بينما العلاقات السياسية مقطوعة بين ايران والسعودية، بأنها تجربة ناجحة في الدبلوماسية الايرانية، داعيا الاجهزة الايرانية الاخرى الى الاستفادة من هذه التجربة المثمرة.

وأضاف: لقد أطلقنا دبلوماسية الحج، حيث نجري مفاوضات في جميع المجالات، ونحقق نتائج جيدة.

وتابع: الوقت مناسب لتجري حكومتا البلدين محادثات، ونشاهد بوادر هذا الامر، ليتوصلا الى تفاهمات من خلال المحادثات والمفاوضات، ما من شأنه ان يزيد طاقة العالم الاسلامي لحل المشكلات.

واردف قاضي عسكر: انهم (السعوديون) أبدوا حسن نيتهم، ونأمل ان نصل الى نتيجة مرجوة في المجال الدبلوماسي ويتم استئناف العلاقات بين البلدين.

بدوره اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة حميد محمدي بان نتائج اختبار الحمض النووي دي ان اي لاسر 7 شهداء من شهداء حادثة منى سيتم تحديدها خلال الاسبوع القادم.

وقال محمدي ان هذا الموضوع كان قد طرح خلال المحادثات التي جرت سابقا مع وزير الحج السعودي ومن هنا فقد جاء الى الحج ذوو 7 شهداء لم يتم لغاية الان تحديد مزاراتهم.

واضاف، انه بالتنسيق مع وزارتي الحج والصحة السعوديتين تم اجراء اختبار دي ان اي لهؤلاء ووفقا لما اعلنه الجانب السعودي فان هذه العملية تستغرق 15 يوما، وقد مضي اسبوع على الاختبار ونامل ان يتم الاعلان عن النتائج سريعا.

كما نوه الى المحادثات التي اجراها مع وزير الحج السعودي حول كارثة مني ومسالة استيفاء الدية لشهداء الحادث على اساس قاعدة قتيل الزحام وكذلك دية شهداء حادثة الحرم المكي واضاف، لقد كان لنا اخيرا اجتماع مع وزير الحج السعودي الذي اكد انه سيتابع الموضوع وسيعلن النتائج بعد موسم الحج.

واعتبر محمدي اجراء الحج بالعزة والكرامة المترافقة مع الامن والهدوء والارتياح من الحجاج، بانها نابعة من العديد من العوامل منها الانضباط الذي ابداه الحجاج الايرانيون واضاف، ان التخطيط الدقيق والمنسجم واختيار الكوادر الفاعلة جدا للعمليات التنفيذية للحج وتقديم التعليم اللازم في فترة زمنية قصيرة والتعاون الجيد من جانب المسؤولين السعوديين وكذلك التغيير الملموس في معاملتهم تجاه الحجاج الايرانيين، تعد من العوامل الاخرى التي ساعدت في تحقيق الحج المفعم بالعزة والكرامة الذي وعد به ممثل الولي الفقيه.