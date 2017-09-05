اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، التنسيق مع السفن الحربية الاميركية بأنه أمر مثير للسخرية بالنسبة لايران، متسائلاً: لو وقع حادث ما للمنصات النفطية الايرانية في الخليج الفارسي من قبل الارهابيين فهل تتحمل السفن الاجنبية المسؤولية؟

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء باقري خلال الملتقى الحقوقي للقوات المسلحة، الثلاثاء.

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان ما هو سائد في قواعد القانون الدولي هو مطلب القوى العالمية الخمس الكبرى وهو أول ظلم بحق الدول الضعيفة والعالم الثالث.

واعتبر الاهتمام بسيادة اراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سيادتها وعدم دعم الارهاب، من المبادئ المهمة لقواعد القانون الدولي وقال: للأسف ان الدول الكبرى والقوية تعلن هذه القواعد كل يوم في وسائل اعلامها ولكن هل انها تنفذ وتراعي هذه القواعد في سائر الدول ايضا؟

واشار اللواء باقري الى حروب سوريا والعراق واليمن وقضايا البحرين وميانمار واكد قائلاً: هل ان القوى الكبرى تراعي في هذه الدول ايضا المبادئ والقواعد الدولية التي تحظى باحترام وإتفاق دول العالم؟

واشار الى الحرب التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في عقد الثمانينات من القرن الماضي واضاف: انه تم وفقا للقانون تعيين نقطة الحدود بين ايران والعراق الا ان العراق شن عدوانا على ايران من دون سبب، والسؤال هنا هل ان هذه الدول أدانت العراق ام دعمته جديا؟ لقد رأينا الدول القوية قد زودت العراق بالقنابل الكيمياوية.

وصرح اللواء باقري: اننا نواجه في الوقت الحاضر ظلما مضاعفا في قطاع الدفاع في مجال الحقوق الدولية واضاف: على خبراء الحقوق الدفاعية بذل أقصى جهودهم لإستيفاء حقوق ايران في هذا القطاع.

واكد بان ايران كدولة مستقلة تتخذ جميع الإجراءات وفقا للقوانين الدولية للدفاع عن نفسها وحدودها واضاف: اننا نواجه الان مختلف انواع التهديدات العسكرية حيث يسعى الاعداء لتنفيذها ضد ايران في هذه المرحلة.

واكد بانه علينا متابعة حقوقنا في مختلف أبعادها وقال: إن الاجهزة الاستكبارية أثارت الضجيج أخيرا في الخليج الفارسي بأن القطع البحرية الايرانية وصلت الى بُعد عدة مئات من الامتار من السفن الحربية الاميركية ووفرت بإجراءاتها أرضية الاشتباك.

واوضح بانه وفقا للقواعد الساحلية فان الخليج الفارسي يعد حقاً لايران وعليها ان تدافع فيه عن مصالحها واضاف: للأسف ان دولة (اميركا) جاءت من الجانب الآخر من العالم الى الخليج الفارسي وخصصت لنفسها حقوقا خاصة وتقول بان ايران تريد الإقتراب منا (اقتراب القطع البحرية الايرانية من السفن الحربية الاميركية) وانه عليها (على ايران) ان تنسق معنا، وهو يعد في الواقع مطلبا تعسفيا وظلماً مضاعفاً في الحقوق الدولية.

واعتبر مسألة التنسيق مع السفن الحربية الاميركية أمرا مثيراً للسخرية بالنسبة لايران وأكد قائلاً: لو قع حادث من جانب الارهابيين للمنصات النفطية الايرانية في الخليج الفارسي، فهل ان السفن الحربية الاجنبية تتحمل المسؤولية؟ هل بإمكان الشعب الايراني ان يطلب من الأجانب توفير الأمن للمنصات النفطية؟

واوضح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بانه وفقا للقوانين الدولية في المجال الجوي، تنسق ايران حدودها الجوية مع منظمة (ايكاو)، وأضاف: لو دخلت طائرة معتدية المجال الجوي الايراني فان مقر الدفاع الجوي سيوجه التحذير لها سريعا، الا انه وللأسف تثير الدول الاستكبارية الضجيج بان ايران حذرت الطائرات الاميركية، ولكن على الاعداء ان يعلموا بان توجيه التحذير للطائرات المعتدية هو أدنى تحذير من جانب ايران.