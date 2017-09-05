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رقم الخبر: 202217 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: محليات  
ظريف: نتابع تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم بشكل جاد

ظريف: نتابع تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم بشكل جاد

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على متابعة تعزيز العلاقات الشاملة مع دول العالم بشكل جاد.
واضاف ظريف،  الثلاثاء، على هامش الاجتماع السنوي لحديقة برديس للتكنولوجيا، ان 55 بالمئة من اجمالي زياراته الخارجية خلال السنوات الاربع الماضية، كانت الى دول الجوار والدول الآسيوية فيما كانت زياراته الى الدول الاوروبية أقل من 20 في المئة.
 
 
 
 
واكد انه وعلى أساس توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية فان الخارجية تعمل على إنتهاج سياسة تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم. 
 
 
وفي جانب آخر من تصريحاته اشاد ظريف بالتطوارت التي تم تحقيقها في مجال العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا ان الدبلوماسية الاقتصادية والاقتصاد القائم على المعرفة يأتي ضمن سلّم أولويات الخارجية في الحكومة الجديدة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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