قال وزير الدفاع العميد امير حاتمي، ان التهديد وحظر القوة الصاروخية، اهداف سياسية تماما لإضعاف قوة الردع في البلاد.

تصريحات العميد امير حاتمي جاءت، الثلاثاء، في ملتقى الحقوق الدفاعية المنعقد برعاية هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وبحضور كبار المسؤولين العسكريين والخبراء القانونيين في القوات المسلحة ونواب مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولي السلطة القضائية في قاعة الامام علي (ع) للمؤتمرات بمقر وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واشار وزير الدفاع في كلمته امام الملتقي الى ان جميع الاجراءات التي نتخذها في إطار القوانين الايرانية والدولية، الا ان الاستكبار العالمي يحاول ومن خلال الكذب والتضليل، إضعاف قوة الردع في البلاد.

ودعا وزير الدفاع الخبراء في القضايا القانونية الى ابداء المزيد من الاهتمام والسعي لإيجاد آليات مناسبة في إطار القوانين الدولية لمواجهة هذه القضايا.

واضاف حاتمي ان الحظر وتهديد القوة الصاروخية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليس الهدف الوحيد للاستكبار العالمي، كون العدو يحاول ان تكون الدول المجاورة لايران دولا تعاني من الفوضي وانعدام الأمن وتفشي الارهاب وليس دولا تنعم بالاستقرار، لكن ولله الحمد بات العراق وسوريا اليوم ينعمان بالأمن الجيد رغم أنف الاستكبار.

ويهدف الملتقى الذي عقد ليوم واحد الى دراسة التداعيات وتبيين القضايا والتحديات القانونية والقضائية للقوات المسلحة ودراسة مسار التطور القانوني والتشريعي في الشؤون الدفاعية المرتبطة بالمجالات الداخلية والخارجية وتحت عنوان (قوة الردع مع حق الدفاع والدفاع القانوني).