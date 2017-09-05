بمناسبة فك الحصار عن مدينة دير الزور بعث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الثلاثاء، برقية تهنئة الى نظيره السوري اللواء علي مملوك بمناسبة تحرير مدينة دير الزور مهنئاً فيها إيّاه والحكومة والجيش والقوات الأمنية بتصديهم للارهاب.

واشار شمخاني الى الدور المهم والبارز للرئيس السوري بشار الاسد القائد العام للقوات السورية ولمحور المقاومة والقوات الشعبية السورية، وقال: إن الإنتصارات المتوالية ضد الارهاب التكفيري في سوريا والعراق وتحرير المناطق المهمة والستراتيجية يبشر بمستقبل واعد ومشرق لمنطقة تنعم بالأمن والاستقرار.

وصرح شمخاني ان تحرير مدن حلب ودير الزور والموصل وتلعفر يسجل نهاية داعش، ويبشر انه لم يتبق طريق طويل لإلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وتحرير باقي المدن والقرى وذلك بفضل دماء الشهداء والمجاهدين.

وقد تابعت وحدات الجيش السوري العاملة في البادية بالتعاون مع القوات الرديفة، تقدمها من محورين بإتجاه فك الحصار عن مدينة دير الزور المحاصرة منذ أكثر من 3 سنوات من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي واقتربت من محيط الفوج 137 في الجهة الغربية من المدينة.

وحقق الجيش تقدما جديدا بإتجاه محيط الفوج 137 بعد أن قضت على العديد من إرهابيي تنظيم (داعش) وسط انهيار كبير في صفوفه وفرار العديد من إرهابييه تاركين أسلحتهم وذخيرتهم في حين تعمل عناصر الهندسة على تفكيك العبوات الناسفة لفتح الطريق والالتقاء بحامية الفوج.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات الجيش دمرت 12 عربة مفخخة لتنظيم (داعش) في مختلف محاور الاشتباك في محيط الفوج 137 وأوقعت جميع من فيها قتلى.

وأوضح أن الطيران الحربي والمروحي وجه ضربات مكثفة إلى أوكار تنظيم (داعش) وخطوط امداده في الريف الجنوبي والغربي لدير الزور أسفرت عن تدمير العديد من الآليات وايقاع قتلى ومصابين بين صفوفه.

وذكر المراسل أمس أن وحدة من الجيش قصفت، بعد رصد ومتابعة دقيقة، المقر الرئيس لقيادة تنظيم (داعش) في حي الحويقة الغربية ما أدى إلى تدميره بشكل كامل ومقتل العديد من متزعميه.

كما نفذ سلاح الجو غارات مكثفة على مواقع التنظيم التكفيري في قرى عياش والشميطية والمسرب والخريطة والتبني ومحيط البانوراما أسفرت عن سقوط العديد من القتلى بين صفوفه.

وأكدت مصادر أهلية فرار مجموعات كبيرة من متزعمي وإرهابيي (داعش) في ريف دير الزور الشرقي والغربي بالتزامن مع استمرار تقدم الجيش وانتصاراته باتجاه كسر الحصار عن مدينة دير الزور.

إلى ذلك هاجمت الليلة الماضية مجموعة من الأهالي أحد مقرات تنظيم (داعش) في قرية الشحيل شرق دير الزور حيث دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين، وذلك بحسب المصادر الأهلية.

وشهدت قرية البومطر الاثنين اشتباكات عنيفة بين أهالي القرية ومجموعات من تنظيم (داعش) على خلفية اعتداء إرهابييه على إمرأة وابنها أثناء عمليات عبور النهر ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها الحربية العاملة في سورية نفذت أكثر من 80 طلعة قتالية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة دير الزور في إطار دعمها لوحدات الجيش العربي السوري البرية المتقدمة باتجاه كسر الحصار عن المدينة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن الطائرات الروسية العاملة في سورية نفذت بالتزامن مع عمليات الجيش السوري في دير الزور أكثر من 80 طلعة قتالية أسفرت عن تدمير دبابتين لتنظيم (داعش) و3 عربات وأكثر من 10 سيارات رباعية الدفع مزودة بأسلحة ثقيلة إضافة إلى إيقاع أكثر من 70 إرهابيا بين قتيل ومصاب.

وتساهم روسيا بمجموعة من الطائرات الحربية في الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي منذ أيلول عام 2015 وذلك بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية حيث تمكنت خلال هذه الفترة من إلحاق خسائر فادحة بالتنظيم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها دمّرت عدداً من مستودعات الأسلحة والذخيرة لتنظيم داعش الإرهابي خلال ضربات صاروخية نفذتها فرقاطة روسية على مواقع التنظيم في ريف دير الزور الغربي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء: إن الفرقاطة أدميرال ايسن المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط أطلقت صواريخ مجنّحة من طراز كاليبر على مواقع محصّنة لتنظيم داعش الإرهابي في محيط بلدة الشولا بريف دير الزور كانت تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة للتنظيم منحدرين من جنسيات روسية وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأضافت الوزارة: إن الضربات الصاروخية أسفرت عن تدمير مراكز قيادة وورشة لصيانة المدرعات ونقاط مراقبة ومراكز إتصال ومستودعات أسلحة وذخائر ونقطة تمركز للإرهابيين.

ولفتت الوزارة إلى أن فاعلية الضربات الصاروخية ضد إرهابيي داعش تأكدت من خلال طائرات الإستطلاع وطائرات بدون طيار.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الصاروخية دعمت إستمرار نجاح وحدات الجيش السوري في تقدمها إلى عمق ريف دير الزور وأحبطت خطط الإرهابيين لإعادة نشر مجموعاتهم وتحصين مواقعهم في محيط دير الزور.

من جانبه ارتكب طيران (التحالف الأمريكي) مجزرة جديدة راح ضحيتها 14 مدنيا جراء غارات على الأحياء السكنية في مدينة الرقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن، إستهدفت خلال غاراتها منطقة دوار النعيم في مدينة الرقة بزعم إستهداف تجمعات وأوكار تنظيم (داعش) الإرهابي الذي يصول ويجول تحت مرمى نيران طيرانها في مساحات واسعة من المنطقة الشرقية.

ولفتت المصادر إلى أن الغارات تسببت بارتقاء ما لا يقل عن 14 شهيدا جميعهم من المدنيين إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل أخرى والبنى التحتية في المدينة.

واستشهد أكثر من 78 مدنيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء في 22 آب الماضي في عدوان لطيران التحالف الأمريكي على حارتي السخاني والبدو وحي التوسيعة في مدينة الرقة وبعد ذلك بيومين ارتقى 7 شهداء من عائلة واحدة في عدوان جديد لطيران (التحالف الأمريكي) على مدينة الميادين بدير الزور.

وأقر (التحالف الأمريكي) باستخدام قنابل الفوسفور الابيض في حزيران الماضي خلال عدوانه على السوريين في الرقة الذي وقع عشرات المجازر وراح المئات من سكانها ضحايا قصف التحالف العشوائي إضافة إلى وقوع دمار كبير في المشفى الوطني والبنى التحتية الخدمية فيها.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالعمل على حل (التحالف الدولي) فورا ووضع حد لعدوانه ومجازره بحق المدنيين في سورية والزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب