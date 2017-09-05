إتهمت الأمم المتحدة السلطات الميانمارية بالتقاعس عن حماية أقلية الروهينغا المسلمة، وأكدت شبكة حقوقية أن اضطهاد المسلمين يتزايد ولا يقتصر على ولاية أراكان الشمالية الغربية، في حين رصدت منظمة أخرى حرق الجيش جثث الضحايا لطمس الأدلة.

وقالت مفوّضة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، إن السلطات تقاعست عن حماية أقلية الروهينغا، وإن 87 ألفا منهم وصلوا إلى بنغلاديش خلال عشرة أيام هربا من العنف هناك.

بدورها، قالت شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان الثلاثاء إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية أراكان، وإن الإضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

وأضافت المنظمة في تقرير أن الكثير من المسلمين من كل الاعراق حرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في وقت تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن، كما أعلنت 21 قرية على الأقل في البلاد نفسها مناطق يمنع فيها دخول المسلمين، وذلك بدعم من السلطات.

كما سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة بولاية أراكان، حيث تفرض قيود للتنقل على مسلمي الروهينغا، بينما يسمح لهم فقط بالرعاية الصحية والتعليم.

من جهتها، قالت مديرة منظمة (مشروع أراكان) الحقوقية كريس ليوا، إنها رصدت قيام الجيش الميانماري والمدنيين الآخرين بجمع جثث المسلمين الذين يقتلونهم في أراكان ويحرقونها لعدم إبقاء أدلة وراءهم، مضيفة؛ أنها وثّقت مقتل 130 مسلما على الأقل في منطقة سكنية واحدة فقط بمدينة راثيدوانغ، إلى جانب مقتل العشرات في ثلاث قرى مجاورة.

وأضافت: إن القوات الأمنية تقوم بتطويق القرى، ومن ثم إطلاق النار بشكل عشوائي على سكانها، كما قالت إن الكثير من البوذيين يساعدون الجيش في عملياته وبنسبة أكبر مما كانت عليه أحداث العنف في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وشهدت منطقة قريبة من الحدود مع بنغلاديش الثلاثاء إنفجارين ودوي إطلاق نار، وقال جنود في حرس الحدود في بنغلاديش إن امرأة فقدت ساقها في إنفجار ونقلت إلى بنغلاديش للعلاج.

واتهم زاو هتاي، المتحدث باسم زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، من سماهم (الإرهابيين) بوضع ألغام أرضية وبأنهم هم المتسببون في الانفجار، حيث تتهم السلطات المسلمين هناك بتنفيذ سلسلة هجمات على مراكز للشرطة والجيش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

* إدانات دولية تصدرتها ايران

كما توالت ردود الفعل الدولية المنددة بأعمال العنف التي ترتكبها السلطات في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان غربي البلاد، والتي أسفرت بحسب إحصاءات رسمية وأممية وحقوقية عن مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين.

وفي هذا السياق دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في اتصالات هاتفية مع نظرائه في دول اسلامية أجراها في وقت متأخر مساء الاثنين، دعا الدول الاسلامية الى القيام بإجراءات عملية لإنهاء العنف غير الانساني ضد مسلمي ميانمار.

من جانبه ندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصمت العالمي حيال اضطهاد ميانمار للروهينغا، وقال: إنه سيطرح قضية الوضع في ميانمار على نطاق واسع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد يوم الـ 19 من الشهر الجاري، مضيفاً: إن العالم إلتزم الصمت حيال ما ترتكبه ميانمار من مجازر.

وأشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بحثا قضية الروهينغا هاتفيا.

وأبدت كازاخستان قلقها من الإنتهاكات ضد المسلمين في ميانمار، وقال وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف، للصحفيين إن بلاده دعت حكومة ميانمار إلى التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية كالتعاون الإسلامي لإيجاد حل للوضع بالبلاد، مضيفاً: نشعر بقلق بالغ لوضع مسلمي أراكان في ميانمار.

ودان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أعمال العنف في ميانمار، محذرين من أن استمرارها يؤدى إلى تصاعد التوتر وتغذية الإرهاب.

وطالبا خلال لقائهما الاثنين على هامش منتدى مجموعة (بريكس) المنعقد في مدينة شيامين بمقاطعة (فوجيان) الصينية حكومة ميانمار بـ (اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف).

وفي وقت سابق، الثلاثاء، اقترحت وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو مرسودي، حلا إنسانيا من خمس نقاط لإنهاء الأزمة في إقليم أراكان ذي الأغلبية المسلمة جنوب غربي ميانمار، تضمن السعي لإعادة الاستقرار وتجنب استخدام العنف، وحماية جميع المواطنين والسماح بوصول المساعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مرسودي وأونغ سان سو تشي، مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) في ميانمار، في إطار الجهود التي تبذلها إندونيسيا لإيجاد حل للأزمة.

كما دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في ميانمار بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق ندين بشدة إستمرار الجرائم ضد مسلمي الروهينغا، حيث إننا نتابع بألم واستنكار ما يتعرضون له من قتل وتهجير وإبادة جماعية وسط صمت دولي وتقاعس عربي وإسلامي.

من جهتها، دعت حركة التوحيد والإصلاح المغربية الأمم المتحدة إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف (الجرائم) بحق مسلمي الروهينغا وتوفير حماية دولية لهم.

ودانت الحركة في رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش الجرائم الوحشية وأعمال التقتيل والتهجير المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بمباركة وتواطؤ ومشاركة من الجيش والشرطة في ميانمار.

بدورها، دعت ملالا يوسف، الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، سو تشي إلى اتخاذ موقف حيال ما يتعرض له الروهينغا، وقالت في بيان الاثنين: في السنوات الأخيرة كررت إدانتي لهذه المعاملة المأساوية والمخزية للروهينغا، وأضافت: ما زلت أنتظر من زميلتي أونغ سان سو تشي فعل المثل.

كما دعت 16 منظمة إنسانية أميركية وأوروبية في بيان مشترك حكومة ميانمار إلى السماح لها بإيصال المساعدات إلى إقليم أراكان حيث توقف عمل تلك المنظمات في وقت سابق، معبرة عن قلقها إزاء أوضاع مئات الآلاف من الروهينغا المتضررين في أراكان.

في الأثناء، نظمت مئات الإندونيسيات وقفة احتجاجية أمام سفارة ميانمار في جاكارتا استنكارا للعملية العسكرية المستمرة منذ نحو عشرة أيام ضد الروهينغا.

كما نظمت سلطات جمهورية الشيشان مظاهرة أمام المسجد المركزي بالعاصمة غروزني للتنديد بالمجازر ضد الروهينغا، وشارك فيها -وفق السلطات- عشرات الآلاف بحضور علماء الدين ورئيس الجمهورية رمضان قديروف وأعضاء الحكومة.