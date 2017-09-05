زعيم المعارضة الكينية يرفض المشاركة في الانتخابات قال رايلا أودينجا زعيم المعارضة في كينيا يوم الثلاثاء: إن ائتلافه لن يشارك في إعادة الانتخابات الرئاسية المقترحة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول ما لم يحصل على ضمانات قانونية ودستورية.