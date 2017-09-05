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|رقم الخبر: 202212
|تاريخ النشر: أيلول 05, 2017
|الوقت: 18:07
|الاقسام: دوليات
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زعيم المعارضة الكينية يرفض المشاركة في الانتخابات
قال رايلا أودينجا زعيم المعارضة في كينيا يوم الثلاثاء: إن ائتلافه لن يشارك في إعادة الانتخابات الرئاسية المقترحة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول ما لم يحصل على ضمانات قانونية ودستورية.
ومن الشروط التي حددها أودينجا إقالة مسؤولين في لجنة الانتخابات وفتح تحقق جنائي معهم. وقال للصحفيين: لا يمكنك توقع نتائج مختلفة إذا ارتكبت نفس الخطأ مرتين. وكانت المحكمة العليا قد أمرت يوم الجمعة بإعادة الانتخابات التي أجريت يوم الثامن من أغسطس آب خلال 60 يوما.
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