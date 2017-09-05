قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إن تركيا تبتعد بشكل سريع عن حكم القانون، معربة عن قلقها إزاء اعتقال مواطنين ألمان في البلاد.

وجاء هذا التصريح ضمن مناظرة بثها التلفزيون مع منافسها في الانتخابات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس مما دفع أنقرة لاتهام ألمانيا بالشعبوية. وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الخلافات بين ميركل والرئيس رجب طيب إردوغان في العامين الأخيرين.

وقالت ميركل: تركيا تحيد عن طريق سيادة القانون بسرعة شديدة جدا، مشيرة إلى أن حكومتها ستبذل كل ما في وسعها للإفراج عن ألمان معتقلين في تركيا وتقول برلين إنهم أبرياء.

وقالت ميركل: إن التطورات تدعو لإعادة التفكير في علاقات ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وأضافت: سنبحث أيضا، وسأقترح ذلك خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، مستقبل العلاقات مع تركيا بما في ذلك مسألة تعليق أو إنهاء محادثات الانضمام.

ومضت قائلة: سأسعى لاتخاذ موقف حاسم... لكننا نحتاج إلى التنسيق والعمل مع شركائنا، مشيرة إلى أنه إذا وجد إردوغان الدول الأعضاء على خلاف فإن هذا سيضر بالاتحاد الأوروبي وقالت: سيضعف ذلك موقف أوروبا بشدة.

وقال زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني، في وقت سابق: إن تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها أردوغان، متهما إياه بعدم أخذ محادثات الانضمام إلى الاتحاد على محمل الجد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم، الاثنين، ساسة ألمان بالانغماس في ما سماه "الشعبوية" بعد أن قالت المستشارة أنغيلا ميركل إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه عبر عن أمله في تحسن العلاقات المتوترة.

ورفضت ألمانيا، الأحد، طلبا رسميا من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي.

وزادت الخطوة من تدهور العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ألمانيا ستتصرف بشكل حازم تجاه اعتقال تركيا لمواطنين ألمانيين بتهم سياسية.