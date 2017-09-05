لوح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الثلاثاء، بطرد حتى 155 دبلوماسيا أمريكيا إضافيا من روسيا، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال بوتن في مؤتمر صحفي خلال قمة لدول بريكس جنوب الصين: نحتفظ بالحق في اتخاذ قرار حول عدد الدبلوماسيين الأميركيين الموجودين في موسكو، لكننا لن نقوم بذلك في الوقت الحالي.

وكانت موسكو أمرت واشنطن في السابق بخفض عدد دبلوماسييها إلى 455 شخصا بحلول الأول من سبتمبر، ليصبح مساويا لعدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة.

وطالبت روسيا الولايات المتحدة، في وقت سابق، بإعادة النظر في إغلاقها مقراتها الدبلوماسية، محملة واشنطن المسؤولية كاملة عن تدهور العلاقات بعد ما اعتبرته موسكو "عملا عدائيا" ضدها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان " نعتبر ما حصل عملا عدائيا صريحا وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي من قبل واشنطن".

وأضافت "ندعو السلطات الأمريكية إلى العقلانية وإعادة المقرات الدبلوماسية الروسية، وإلا فإن كامل المسؤولية جراء التدهور المستمر في العلاقات بيننا تقع على عاتقها".

وأُجبرت روسيا على إخلاء قنصليتها في سان فرانسيسكو، ومقرين دبلوماسيين في نيويورك وواشنطن، بناء على أمر من السلطات الأمريكية في آخر فصول النزاع الدبلوماسي بين البلدين.

من جانبه حذر الرئيس فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وتأجيج العنف في مناطق أخرى.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة مجموعة "بريكس" في الصين الثلاثاء: إن بيع أسلحة أو توريدها مجانا لجهة ما قرار سيادي للولايات المتحدة ولتلك الدولة التي تتسلم هذه المساعدة. ولن نتمكن من التأثير في هذه العملية. إلا أن هناك قواعد ومناهج دولية مشتركة تشير إلى أن توريد الأسلحة إلى منطقة نزاع لا يصب في مصلحة التهدئة، بل يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأكد الرئيس الروسي أن توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا "لن يغير شيئا، إلا أن عدد الضحايا قد يزيد، وذلك أمر مؤسف".

وقال بوتين: في حال توريد أسلحة أمريكية إلى منطقة النزاع، من الصعب التنبؤ كيف سترد جمهوريتا (دونيتسك ولوغانسك) المعلنتان (من جانب واحد) – وربما سترسل أسلحة موجودة لديهما إلى غيرها من مناطق النزاع الحساسة بالنسبة لهؤلاء الذين يخلقون مشاكل لهما.