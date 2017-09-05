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رقم الخبر: 202209 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: دوليات  
بوكو حرام تقتل 381 مدنيا في نيجيريا والكاميرون منذ أبريل

بوكو حرام تقتل 381 مدنيا في نيجيريا والكاميرون منذ أبريل

قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن جماعة بوكو حرام المتشددة قتلت 381 مدنيا في نيجيريا والكاميرون، منذ بداية أبريل نيسان الماضي فيما يمثل دليلا على تصاعد نشاطها من جديد.

وكان الجيش النيجيري قال مرارا: إن بوكو حرام انهزمت. غير أن الجماعة نفذت في الشهور الأخيرة سلسلة من التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات على مدن وفريق يعمل في التنقيب عن النفط.

وقالت منظمة العفو إن عدد القتلى منذ الأول من أبريل نيسان يزيد على مثليه في الشهور الخمسة السابقة.

وأضافت أن الجماعة قتلت 223 مدنيا في نيجيريا منذ أبريل نيسان كما أدى إرغام النساء والبنات على التفجيرات الانتحارية إلى زيادة كبيرة في القتلى في شمال شرق نيجيريا وشمال الكاميرون.

وأوضحت أن التفجيرات الانتحارية التي نفذتها الجماعة أسفرت عن مقتل 81 شخصا في نيجيريا منذ بداية أبريل نيسان.

وفي الكاميرون قتلت الجماعة 158 شخصا على الأقل في الفترة نفسها.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 2.5 مليون شخص نزحوا من ديارهم أو أصبحوا لاجئين في منطقة بحيرة تشاد التي تشمل نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد في حين يعاني 7.2 مليون شخص من صعوبة الحصول على الغذاء بطرق آمنة بسبب الصراع.

وسقط في حركة التمرد أكثر من 20 ألفا منذ بدأت عام 2009.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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