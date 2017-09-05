أعلن مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية في محافظة همدان (غرب البلاد) انه أنجزت 19 مشروعاً في المحافظة من خلال التمويل والاستثمارات الخارجية بقيمة ألف و149 مليون دولار في ظل الحكومة الحادية عشرة التي إنتهت فترة عملها مؤخراً.

وقال ناصر محمودي، الاثنين، أمام حشد من المراسلين: انه قد تم توفير 810 فرص عمل من خلال إنجاز هذه المشاريع، مشيراً الى متابعة عملية إصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ 13 مشروعاً آخر بقيمة ألف و86 مليون دولار، حيث سيتم حسم مشروعين منها بحلول نهاية هذا الأسبوع. وصرح انه سيتم توفير أربعة آلاف و640 فرصة عمل أخرى في هذه المحافظة من خلال إنجاز المشاريع المطروحة والمشاريع غير المكتملة التي تجري تنفيذها حالياً بتمويل المستثمرين الأجانب.

وأشار محمودي الى أن عدداً من المستثمرين من أميركا وألمانيا والعراق وكازاخستان وتركيا وايطاليا والنمسا وكوريا الجنوبية وكندا وهولندا وأستراليا والدنمارك وايرلندا قد قاموا بتوظيف إستثمارات في هذه المحافظة لحد الآن.