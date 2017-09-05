وأوضح حميد رضا تشيعي، في تصريح، أنه بالإضافة لمجال الطاقة، ثمة تعاون في قطاع إدارة موارد المياه وأحواض التصريف المائية مع الشركات اليابانية. كما أشار للتعاون مع (مركز التعاون الشرق أوسطي) الياباني بوصفه ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة لهذا البلد. وأضاف: خلال مذكرة تفاهم وقعت بداية العام الجاري بين مركز تطوير الصادرات وإسناد صناعة الكهرباء والمياه لوزارة الطاقة الإيرانية والمركز الشرق أوسطي في طوكيو، تقرر إرساء التعاون الثنائي في مجال الكهرباء.

وأضاف تشيعي في نفس السياق: انه عقدت سلسلة من الإجتماعات مع الشركات اليابانية الكبرى بما فيها (ميتسوبيشي) و(هيتاشي) و(تويوتا)، حيث أعلنت هذه الشركات استعدادها للحضور في إيران من أجل التعريف بتقنياتها، كما أعربت عن رغبتها لتطوير التعاون اللازم في قطاع صناعة الطاقة الكهربائية مع الشركات الداخلية.