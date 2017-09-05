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|رقم الخبر: 202205
|تاريخ النشر: أيلول 05, 2017
|الوقت: 17:41
|الاقسام: اقتصاد
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بورصة طهران تغلق مرتفعة 281 نقطة
أنهت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات يوم الثلاثاء، على ارتفاع المؤشر العام 281 نقطة إلى 83 ألفاً و733 نقطة.
وتداولت السوق أكثر من 610 ملايين سهم وورقة مالية، 1ر2 تريليون ريال (الدولار=33260 ريالاً)، توزعت على 44 ألفاً و472 صفقة. وتلقى المؤشر العام دعماً أساسياً من مكاسب أسهم الوطنية لصناعات النحاس بـ102 نقطة، وفولاذ مباركة اصفهان بـ52 نقطة، وكل كهر للصناعة والتعدين 46 نقطة.
وبالسوق الموازي، انخفض المؤشر (آيفكس) نقطة واحدة إلى 951 نقطة.
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