بورصة طهران تغلق مرتفعة 281 نقطة أنهت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات يوم الثلاثاء، على ارتفاع المؤشر العام 281 نقطة إلى 83 ألفاً و733 نقطة.