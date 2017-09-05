كشف المدير التنفيذي لشركة (ألستوم) الفرنسية في ايران، فينسنت دورت، عن توظيف مليار و200 مليون يورو من الاستثمارات في مجمع بارس في أراك لصناعة عربات القطارات بصيغة التمويل (فاينانس).

وخلال لقائه محافظ المحافظة المركزية وممثل أهالي مدينة أراك في البرلمان، قال دورت: ان إتفاقية التعاون بين الجانب الفرنسي وايران تشتمل على إنتاج عربات القطارات لنقل الركاب وعربات المترو وقطع غيارها وأجزائها في مجمع بارس في أراك لصناعة العربات .وتابع: انه ونظراً للطاقات الفريدة لمجمع بارس لصناعة العربات على مستوى الشرق الأوسط، فقد تم اختيار هذا المجمع لإنتاج عربات قطارات نقل الركاب والمترو وأجزائها. وأوضح ان الإتفاقية تنص على إنتاج العربات التي هي حاجة البلاد ونقل تقنيتها الى داخل ايران، فضلاً عن تصدير العربات وأجزائها الى خارج البلاد.

وأفاد دورت ان إبرام هذا العقد من شأنه المساهمة في تأهيل المنتسبين وتجهيز المجمع بالمعدات التي تواكب التقنيات العصرية، وكذلك توفير فرص للعمل وتحقيق عائدات اقتصادية لمحافظة أراك.