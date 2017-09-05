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رقم الخبر: 202203 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: اقتصاد  
إستئناف صادرات السلع غير النفطية للعراق عبر منفذ جذابة

إستئناف صادرات السلع غير النفطية للعراق عبر منفذ جذابة

أعلن مدير دائرة الجمارك في منفذ جذابة الحدودي مع العراق عن إستئناف صادرات البضائع غير النفطية الايرانية لهذا البلد اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد إنتهاء عطل عيد الأضحى المبارك.

وقال سعيد فاضلي، الاثنين، في حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان الحركة التجارية عادت الى المنطقة بإستئناف الصادرات للعراق من خلال استخدام العشرات من العمال المحليين. وصرح ان عشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع غير النفطية بما في ذلك المنتجات اللبنية والخضراوات والفواكه عبرت الحدود الى العراق، متوقعاً بأن يرتفع حجم الصادرات للعراق من هذا المنفذ خلال الأيام المقبلة.

 
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