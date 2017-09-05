أفادت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بزيادة حجم صادرات السجاد اليدوي الايراني الى 90 مليون دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2017)، وأوضحت ان السبب في ذلك يعود الى تعزيز أنشطة رجال الأعمال الايرانيين وتحسن العلاقات السياسية والظروف الدولية خلال الفترة مابعد توقيع الإتفاق النووي.

وأشار تقرير صادر عن وزارة الصناعة في هذا السياق، الى سنوات الحظر الاقتصادي التي امتدت لعدة أعوام في ايران، مبيناً انها تسببت في تقويض صادرات السجاد اليدوي الايراني وإيقاف تصديره الى أمريكا منذ العام 2010.

يذكر أن السجاد الايراني اليدوي يتم تصديره حالياً الى 80 دولة في أنحاء العالم، حيث تحتل أمريكا المركز الأول بين الدول المستوردة لهذا المنتج الايراني بعد رفع الحظر المفروض على ايران.