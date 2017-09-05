  • الثلاثاء ١٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202202 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: اقتصاد  
الإتفاق النووي ساعد في إنعاش الأسواق العالمية للسجاد اليدوي الإيراني

الإتفاق النووي ساعد في إنعاش الأسواق العالمية للسجاد اليدوي الإيراني

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بزيادة حجم صادرات السجاد اليدوي الايراني الى 90 مليون دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2017)، وأوضحت ان السبب في ذلك يعود الى تعزيز أنشطة رجال الأعمال الايرانيين وتحسن العلاقات السياسية والظروف الدولية خلال الفترة مابعد توقيع الإتفاق النووي.

وأشار تقرير صادر عن وزارة الصناعة في هذا السياق، الى سنوات الحظر الاقتصادي التي امتدت لعدة أعوام في ايران، مبيناً انها تسببت في تقويض صادرات السجاد اليدوي الايراني وإيقاف تصديره الى أمريكا منذ العام 2010.

يذكر أن السجاد الايراني اليدوي يتم تصديره حالياً الى 80 دولة في أنحاء العالم، حيث تحتل أمريكا المركز الأول بين الدول المستوردة لهذا المنتج الايراني بعد رفع الحظر المفروض على ايران.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0619 sec