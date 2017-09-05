  • الثلاثاء ١٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202201 تاريخ النشر: أيلول 05, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: اقتصاد  
سلطنة عمان مستعدة لمنح تأشيرة لـ1000 تاجر إيراني
لتسهيل العلاقات التجارية الثنائية

سلطنة عمان مستعدة لمنح تأشيرة لـ1000 تاجر إيراني

أعلن سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، عن استعداد بلاده منح التأشيرة لـ1000 تاجر ايراني، وذلك في إطار تسهيل العلاقات التجارية بين البلدين.

ودعا الإسماعيلي، في ندوة ترقية مؤشر الحرية الاقتصادية في ايران الذي عقدت في غرفة تجارة طهران يوم الاثنين، دعا الغرفة للعمل على تقديم قائمة بأسماء التجار الايرانيين بهدف تسهيل عملية استيراد منتجاتهم الى سلطنة عمان في أقل من 48 ساعة، معلناً استعداد بلاده منح التأشيرة لألف تاجر. كما أبدى استعداد الهيئة تقديم المساعدة للمستثمرين الايرانيين الراغبين بتأسيس شركات في عمان وتوظيف إستثمارات ومزاولة التجارة معها.

وبيّن الإسماعيلي أنه وبهدف تفادي المعوقات المصرفية الناجمة عن الحظر، فبإمكان التجار الايرانيين افتتاح حساب بنكي في عمان واستلام المبالغ التجارية في السلطنة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0621 sec