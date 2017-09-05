أعلن سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، عن استعداد بلاده منح التأشيرة لـ1000 تاجر ايراني، وذلك في إطار تسهيل العلاقات التجارية بين البلدين.

ودعا الإسماعيلي، في ندوة ترقية مؤشر الحرية الاقتصادية في ايران الذي عقدت في غرفة تجارة طهران يوم الاثنين، دعا الغرفة للعمل على تقديم قائمة بأسماء التجار الايرانيين بهدف تسهيل عملية استيراد منتجاتهم الى سلطنة عمان في أقل من 48 ساعة، معلناً استعداد بلاده منح التأشيرة لألف تاجر. كما أبدى استعداد الهيئة تقديم المساعدة للمستثمرين الايرانيين الراغبين بتأسيس شركات في عمان وتوظيف إستثمارات ومزاولة التجارة معها.

وبيّن الإسماعيلي أنه وبهدف تفادي المعوقات المصرفية الناجمة عن الحظر، فبإمكان التجار الايرانيين افتتاح حساب بنكي في عمان واستلام المبالغ التجارية في السلطنة.