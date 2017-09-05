صرح وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، بأنه سيتم في غضون الأشهر الأربعة القادمة إجراء محادثات تجارية مكثفة مع عدد كبير من الشركات الدولية.

وفي تصريح أدلى به على هامش لقائه وزير الطاقة والمناجم البرازيلي فرناندو كولهو فيلهو في طهران، مساء الاثنين، قال الوزير زنكنة: ان البرازيل طلبت من ايران توفير النفط لمصفى كبير قيد الإنشاء لديها.

وفي الرد على سؤال حول أوضاع السوق النفطية، قال زنكنة: ان الأوضاع في السوق النفطية متوازنة الآن وان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تراعي حصصها جيداً، وان هذا التعاون فيما بينها ازداد أيضاً خلال الأشهر الستة الأخيرة، كما ان هنالك تعاوناً جيداً من جانب الدول خارج منظمة (أوبك) خاصة روسيا.

وبشأن أنبوب صادرات الغاز الى باكستان، قال وزير النفط: أعتقد ان الغاز سيتم تصديره الى باكستان في النهاية، إلا أن المسألة المهمة هي ان هنالك عنصراً ثالثاً ينبغي عليه التعاون مع ايران وباكستان في هذا الموضوع لضمان إنشاء خط الأنبوب من قبل باكستان وأن نطمئن نحن أيضاً من استيفاء الثمن.

وحول بيع النفط بالمقايضة (سوآب) من بحر قزوين لإيران، قال زنكنة: إننا نقوم حالياً بشراء النفط التركمانستاني عبر شركات دولية، وبالطبع فقد أبدت كازاخستان وآذربايجان الرغبة بالتعاون أيضاً. وأضاف: ان المسألة هي أن يكون هذا الأمر ذا جدوى اقتصادية بالنسبة للزبون بأن يستلم النفط الذي يشتريه عبر ايران من الخليج الفارسي بدلاً عن إستلامه من البحر الأبيض المتوسط.

وحول بيع النفط الى روسيا، قال: إننا لا مشكلة لنا في هذا الصدد وعليهم أن يقوموا بالإجراءات اللازمة، حيث كانت لهم مشاكل مصرفية تم حل جزء منها وتقرر أن يقوم مصرف روسي مرموق بافتتاح حساب (ال.سي).

وفيما يتعلق بالحقول النفطية غرب نهر كارون، قال زنكنة: إننا نقوم حالياً بإنتاج النفط بكمية أكبر من العراق في حقول غرب كارون، ولكن ليس من المعلوم أن يكون الأمر كذلك مستقبلاً، لذا علينا المبادرة لاتخاذ ما يلزم.

وحول مسألة الطبقة النفطية في حقل بارس الجنوبي للغاز، قال وزير النفط: لقد كانت لنا سابقاً محادثات مع شركة (مرسك) الدنماركية، إلا أن المسألة هي أن شركة (توتال) اشترت هذه الشركة مؤخراً وهو ما يبعث على بعض القلق لدينا، بسبب أن (توتال) هي المنفذة للجانب القطري لهذه الطبقة النفطية، وفيما لو تولت مسؤولية الجانب الايراني منه أيضاً فهو أمر يبعث على شيء من القلق. وأضاف: لقد دعونا العديد من الشركات مثل (شل) الهولندية-البريطانية و(بتروناس) الماليزية و(بتروبراس) البرازيلية لنجري معها مفاوضات حول تطوير هذه الطبقة النفطية.